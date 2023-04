Video veröffentlicht: So retteten Sanitäter Jeremy Renners Leben

Nach Jeremy Renners lebensbedrohlichem Schneepflug-Unfall zeigt jetzt ein neues Video, wie die herbeieilenden Sanitäter das Leben des Marvel-Stars Anfang Januar retteten.

Marvel-Star Jeremy Renner (52) war am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden. Ein verstörendes neues Video, , zeigt nun die dramatischen Momente direkt nach dem schweren Unfall. Im Clip zu sehen sind Sanitäter, die am Unfallort bemüht sind, das Leben des Schauspielers zu retten. Es handelt sich um Aufnahmen einer Körperkamera eines unbekannten Ersthelfers. Mehrere Menschen knien in dem Video um den am Boden liegenden, im Video verpixelten Renner herum und leisten Erste Hilfe, bevor der Schauspieler abtransportiert wird. Eine große Blutlache markiert den Ort, an dem der Hollywood-Star zuvor von seinem rund sechseinhalb Tonnen schweren Schneepflug überfahren worden war.

Jeremy Renner versuchte, seinen Neffen zu retten

Jeremy Renners Neffe ist ebenfalls in dem Unfall-Video zu hören. Als Zeuge beschreibt er der anwesenden Polizei nach dem Abtransport des Schwerverletzten, dass Renner versuchte, auf den rollenden Schneepflug zu springen, um ihn davor zu retten, überfahren zu werden. Bei dieser versuchten Rettung geriet der Marvel-Star selbst unter eine der schweren Ketten des Raupenfahrzeugs. Renner erlitt bei dem Unfall nach eigener Aussage "ungefähr 35 Knochenbrüche". Er verbrachte zwei Wochen in einem Krankenhaus, und kämpft sich seitdem mit intensiver Reha zurück ins Leben.

In der vergangenen Woche war Renner erstmals wieder auf dem roten Teppich zu sehen. Etwas ramponiert, aber freudestrahlend besuchte der 52-Jährige die Premiere seiner neuen Doku-Serie "Rennervations", die auf Disney+ verfügbar ist. Bei seinem Red-Carpet-Auftritt stützte sich Renner abwechselnd auf einen Gehstock und benutzte einen Gehroller, mit dem er während der zahlreichen Interviews immer wieder seine Beine entlastete.