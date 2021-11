Video geht viral: Jeff Bezos reagiert auf DiCaprios "Frauenklau"

Milliardär Jeff Bezos beweist Humor: So reagiert er auf das virale Video, in dem Leonardo DiCaprio angeblich Bezos' Partnerin "stiehlt".

Amazon-Milliardär Jeff Bezos (57) und US-Moderatorin Lauren Sánchez (51) besuchten am Samstag (6.11.) zusammen die LACMA Art+Film Gala in Los Angeles. Dort trafen sie auf Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (46).

Nachdem von dem Aufeinandertreffen - mit einem neuen Kommentar versehen - verbreitete, ging das Video viral. Zu sehen ist, wie Sánchez DiCaprio anstrahlt. Der neue Kommentar: "Leo is Mr. Steal Yo Girl" (Dt. "Leo ist Herr Klau-dein-Mädchen").

Humorvolle Reaktion

Nun reagierte Jeff Bezos auf den Erfolg des Clips im Netz. Er postete . Nur mit einer roten Shorts bekleidet steht der Unternehmer hinter einem Schild, auf dem "Vorsicht! Steile Klippe. Verhängnisvoller Sturz" steht. In der Kommentarzeile wendet Bezos sich direkt an den Schauspieler: "Leo, komm mal her, ich will dir was zeigen... ", ist zu lesen.

Die Beziehung zwischen Jeff Bezos und Lauren Sánchez wurde Anfang 2019 öffentlich.