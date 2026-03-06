Victoria Swarovski: Was über Vermögen und Partner Mark Mateschitz bekannt ist

Aktuell strahlt Victoria Swarovski jeden Freitagabend als Moderatorin von "Let’s Dance" 2026 in die RTL-Kameras. Aber was ist eigentlich über ihr Privatleben bekannt? Wer ist ihr Partner Mark Mateschitz?

Victoria Swarovski und Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz sind seit 2023 das Promi-Traumpaar. Das verkündete die "Let's Dance"-Moderatorin damals offiziell auf Instagram. Was ist über ihre Beziehung bekannt und wie tickt die TV-Beauty abseits der Kameras?

Erbe von Red Bull: Mark Mateschitz ist der Sohn von Dietrich Mateschitz

"No bunny compares to you!" schrieb Victoria Swarovski zärtlich zu dem ersten gemeinsamen Schnappschuss mit Freund Mark Mateschitz. Zu Deutsch etwa "Kein Hase ist mit dir vergleichbar" – ein Wortspiel aus den englischen Wörtern "Nobody" (Niemand) und "Bunny" (Hase).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Entsprechend begeistert waren die Fans und Follower. "Freue mich so für dich", jubelte Unternehmerin Liz Kaeber. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und Tänzerin Kathrin Menzinger schickten feuerrote Herzen und Läuferin Sabrina Mockenhaupt und Influencerin Ina Aogo wünschten dem Paar "Frohe Ostern".

Mark Mateschitz ist der Sohn des Red-Bull-Erben Dietrich Mateschitz (re.) © dpa/Franz Neumayr

Natürlich konnten einige auch das Lästern nicht lassen: "Schon ein neuer Mann am Start? Wann war nochmal das Ehe-Aus?", ätzte ein Follower. Über die Beziehung von Victoria Swarovski mit dem Sohn von Dietrich Mateschitz (1944-2022) wurde bereits seit Ende 2022 spekuliert.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Liebes-Offensive vom Red-Bull-Erben und der "Let's Dance"-Moderatorin

Die Bestätigung der Beziehung via Instagram-Post überraschte. Eigentlich lebt Mark Mateschitz zurückgezogen, er sonnte sich in der Vergangenheit nicht im Rampenlicht und suchte auch nicht die Öffentlichkeit. Victoria Swarovski steht dagegen im Blitzlicht, gibt ihren Followern auf Social Media auch mal private Einblicke. Mateschitz' Instagram-Profil ist dagegen nicht öffentlich, nur Freunde können seine Bilder und Beiträge sehen. Werden Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, nachdem sie das erste Liebes-Foto geteilt haben, etwa zu den neuen Lieblingen im Boulevard? Wohl eher kaum.

Victoria Swarovski: Wer ist ihr Ex Werner Mürz?

Im Februar 2023 hatte Victoria Swarovski die Trennung von ihrem Ehemann Werner Mürz bekannt gemacht. Mit ihm war sie seit 2017 verheiratet.

Victoria Swarovski und Mann Werner Mürz haben ihre Trennung verkündet. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Anders als viele Paare aus der Showbiz-Branche zelebrierten Victoria Swarovski und Werner Mürz ihre Beziehung nicht in der Öffentlichkeit. Zu dem Altersunterschied von 17 Jahren sagte Victoria einmal gegenüber der "inTouch": "Natürlich ist er reifer, aber genau das ist das Schöne. Es gibt keinen besseren Mann als ihn!" Doch sechs Jahre nach dem Ja-Wort scheiterte die Ehe der "Let's Dance"-Moderatorin.

Werner Mürz und Victoria Swarovski © API/MichaelTinnefeld

Kinderwunsch bei Victoria Swarovski: Sie wollte mit 30 Mutter sein

Victoria Swarovski hat bislang noch keine Kinder. Eigentlich wollte die Moderatorin "spätestens mit 30 Mutter sein", verriet sie 2021 im Gespräch mit "Bunte". "Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für Mann und Frau, aber ich denke, dass ich noch etwas Zeit habe."

Victoria Swarovski privat: Herkunft, Privatleben und Familie

Victoria Swarovski wurde in Innsbruck geboren. Ihre Mutter Alexandra arbeitet als Journalistin, Vater Paul arbeitet im familieneigenen Schmuck-Unternehmen. Victoria hat außerdem noch eine jüngere Schwester.

Von Kandidatin zur Showmasterin: Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Für ihren ersten Einsatz bei "Let's Dance" 2018 musste Victoria Swarovski noch viel Kritik einstecken. Ihre Texte seien zu hölzern und zu auswendiggelernt gewesen. Dabei heimste die heute 30-jährige Österreicherin in der Staffel 2016, bei der sie als Tänzerin antrat, den Sieg ein. 2019 war von all den bösen Schlagzeilen schon nichts mehr zu lesen. Mittlerweile ist sie ein echter Show-Profi geworden.

Victoria Swarovski moderiert die RTL-Tanzshow "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Victoria Swarovski: Was über ihr Vermögen bekannt ist

Als Mitglied der berühmten Swarovski-Familie dürfte es Victoria Swarovski finanziell gesehen wohl nie schlecht ergangen sein. Durch eigenen Jobs als Model, Werbegesicht und Moderatorin hat sie sich ihren Lebensstil aber auch selbst hart erarbeitet. Ihr Vermögen wird von " " auf etwa zehn Millionen Euro geschätzt.