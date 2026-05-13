Seit 2018 führt Victoria Swarovski durch "Let's Dance" und ist mit Live-Shows bestens vertraut. Eine gute Voraussetzung für ihre bevorstehende ESC-Moderation. Nun verrät die 32-Jährige ehrlich, wie gut sie Zuschauer-Feedback verkraftet – und wer mit ihrer Leistung stets am härtesten ins Gericht geht.

Für Victoria Swarovski (32) steht ein wichtiger Karriere-Meilenstein an: Die Österreicherin darf gemeinsam mit Michael Ostrowski (53) den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien moderieren. Eine große Ehre – und ein gewisser Druck, der auf den Schultern der 32-Jährigen lastet. Wie Swarovski inzwischen mit Zuschauer-Feedback umgeht und was ihr manchmal im Weg steht? Der "Let's Dance"-Star spricht ganz offen darüber.

Victoria Swarovski vor ESC-Show: "Bereite mich akribisch vor"

Am 16. Mai wird das große ESC-Finale stattfinden, bei dem jährlich ca. 180 Millionen Menschen einschalten. Von ihren Live-Shows bei "Let's Dance" ist Victoria Swarovski im Schnitt immerhin zwei bis vier Millionen Zuschauer gewöhnt. Seit 2018 führt sie gemeinsam mit Daniel Hartwich durch die RTL-Tanzsendung – und musste sich zu Beginn oft sehr negatives Zuschauerfeedback anhören.

"Am Anfang meiner Karriere habe ich noch mehr darauf gegeben, was die Menschen von mir denken. Da ging mir das zum Teil sehr nahe", offenbart Victoria Swarovski im Gespräch mit "Women's Health". "Heute kann ich sagen, dass ich in meiner Mitte bin und mit mir im Reinen. Es kratzt also nicht an meinem Ego, wenn sich die Leute über mich im Netz echauffieren und mir schlechte Dinge nachsagen." Die 32-Jährige sieht die Dinge realistisch: "Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du damit leben und umgehen können, dass du es nicht jedem recht machen kannst."

Seit 2018: Gemeinsam mit Daniel Hartwich (li.) moderiert Victoria Swarovski die RTL-Show "Let's Dance". Mit jedem Auftritt wurde die Österreicherin routinierter und darf nun sogar den ESC präsentieren. © imago/PanamaPictures

Von negativen Stimmen hat sich Victoria Swarovski nie unterkriegen lassen, sondern immer weiter an sich gearbeitet: "Ich freue mich natürlich über positives Feedback, gebe bei jedem Job immer 100 Prozent und bereite mich akribisch vor. Konstruktive Kritik ist auch immer herzlich willkommen, aber diesen typischen Hate, der leider im Netz zuhauf unterwegs ist, dem gebe ich nichts. Solche Kommentare lese ich erst gar nicht."

Victoria Swarovski bei "Let's Dance": "Bin eine Perfektionistin"

Schließlich gibt die "Let's Dance"-Moderatorin zu, dass ihre härteste Kritikerin oftmals sie selbst ist: "Das Problem bei mir ist, ich bin eine Perfektionistin. Ich schaue mir alle Shows im Nachhinein noch mal an, und ich finde immer etwas, das man noch verbessern kann. Das ist eine Sache, die mir ein bisschen im Weg steht, mich aber auch immer weiter antreibt, besser zu werden."

Hohe Erwartungen, die Victoria Swarovski natürlich auch beim bevorstehenden Eurovision Song Contest verspürt – denn immerhin handelt es sich dabei um die "größte Live-Show auf der Welt". "Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen: Man hat die Ehre, das moderieren zu dürfen", so die Österreicherin aufgeregt. "Ich bin superglücklich, diese Chance hat man once in a Lifetime. Aber natürlich gehe ich mit einem gewissen Anspruch an mich selbst ran, ich möchte das richtig gut machen."