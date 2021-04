Victoria Swarovski und Ehemann Werner Mürz: Wollen die beiden Kinder?

Victoria Swarovski moderiert aktuell wieder die RTL-Tanzshow "Let's Dance". Doch wie tickt sie parat und wer ist ihr Ehemann Werner Mürz? Planen die beiden Nachwuchs?

Victoria Swarovski steht aktuell für die RTL-Show "Let's Dance" vor der Kamera. Für ihren ersten Einsatz bei "Let's Dance" 2018 musste sie noch viel Kritik einstecken. Ihre Texte seien zu hölzern und zu auswendiggelernt gewesen. Dabei heimste die heute 27 -jährige Österreicherin in der Staffel 2016, bei der sie als Tänzerin antrat, den Sieg ein. 2019 war von all den bösen Schlagzeilen schon nichts mehr zu lesen. Mittlerweile ist sie ein echter Show-Profi geworden.

Victoria Swarovski: Wer ist ihr Ehemann Werner Mürz?

Seit Mai 2017 ist die 27-jährige Österreicherin mit ihrem langjährigen Freund Werner Mürz verheiratet. Aber anders als viele Paare aus der Showbiz-Branche zelebrieren die beiden ihre Beziehung nicht in der Öffentlichkeit. Zu dem Altersunterschied von 17 Jahren sagte Victoria gegenüber der "inTouch": "Natürlich ist er reifer, aber genau das ist das Schöne. Es gibt keinen besseren Mann als ihn!"

Werner Mürz und Victoria Swarovski © API/MichaelTinnefeld

Kinderwunsch bei Victoria Swarovski: Sie will mit 30 Mutter sein

Obwohl Victoria Swarovski und ihr Ehemann Werner Mürz selten über ihr Privatleben sprechen, hat die Moderatorin mit "Bunte" über Babyplanung geplaudert. "Wenn es nach meinem Mann ginge, müssten wir nicht länger mit dem Nachwuchs warten", erzählte sie im März 2021 dem Magazin.

Sie selbst könne allerdings noch warten, eigene Kinder zu bekommen. Stattdessen gab es bei Victoria und ihrem Mann vorerst vierbeinigen Nachwuchs: "Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für Mann und Frau, aber ich denke, dass ich noch etwas Zeit habe. Wir haben uns jetzt erstmal einen kleinen, süßen Hund angeschafft, und ich kann mir sehr gut vorstellen, spätestens mit 30 Mutter zu sein."

Victoria Swarovski: Herkunft, Privatleben und Familie

Victoria Swarovski wurde in Innsbruck geboren. Ihre Mutter Alexandra arbeitet als Journalistin, Vater Paul arbeitet im familieneigenen Schmuck-Unternehmen. Victoria hat außerdem noch eine jüngere Schwester.

Auftritt im "Traumschiff": Folge lief an Ostern 2021

Victoria Swarovski war in der "Traumschiff"-Folge am Ostersonntag als Tanzlehrerin Mia mit an Bord. Diesmal ging es zu den Malediven. Ebenfalls erstmals mit dabei war Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes.