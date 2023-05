Victoria Swarovski: "Ich fühle mich in meinem Körper pudelwohl"

"Ich bin sehr glücklich mit meinem Aussehen", erklärt Victoria Swarovski selbstbewusst. "Aber ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die richtig was machen müssen, um in shape zu bleiben."

Die neue "Let's Dance"-Siegerin ist mit Anna Ermakova (23) gefunden und für Victoria Swarovski (29) geht damit eine arbeitsreiche Zeit zu Ende. Die Moderatorin freut sich jetzt auf ihren wohlverdienten Urlaub. "Ich kann es gar nicht abwarten, endlich wieder am Meer zu sein, ins Wasser zu springen und lange Strandspaziergänge zu machen."

Um ihre Bikini-Figur muss sich die 29-Jährige, die sich für die aktuelle Lascana-Kampagne erneut in Bademode in Szene setzen ließ, dabei keine Sorgen machen. "In shape zu sein, ist auch Teil meines Jobs", erklärt Swarovski und verrät im Interview ihre besten Workout-Tipps.

Liebe Victoria, wie urlaubsreif sind Sie jetzt nach dem Finale der aktuellen "Let's Dance"-Staffel?

Victoria Swarovski: Total! "Let's Dance" ist eine sehr schöne, aber auch sehr anstrengende Produktion. Wir starten Mitte Februar und die Staffel endet erst Ende Mai, Anfang Juni. Das sind mit Vorbereitungen mehr als 16 Wochen, in denen ich insgesamt eigentlich nur eine Woche freihabe. Und die ist dann meist mit Arbeit voll, die ich während des wöchentlichen Produktionsablaufs nicht machen kann. Große Shootings zum Beispiel wie für die Lascana Herbst/Winter Kollektion, für die wir mehrere Tage am Stück weiter weg geflogen sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf meinen Urlaub, wenn auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil das auch bedeutet, dass die diesjährige Staffel zu Ende ist.

Der Sommer naht in großen Schritten. Worauf freuen Sie sich jetzt besonders?

Swarovski: Ich freue mich auf Sonne, ausspannen, leckeres Essen und darauf, meine neuen Beach-Outfits in Knallfarben auszuführen. Außerdem freue ich mich auf meinen runden Geburtstag, am 16. August werde ich 30 Jahre alt, das muss natürlich ordentlich gefeiert werden.

Für die neue Lascana-Kampagne standen Sie unter anderem wieder in Bademode vor der Kamera. Wie viele Bikinis haben Sie im Schrank?

Swarovski: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Es sind aber viele. Ich liebe Abwechslung und habe gerne für jeden Anlass das richtige Outfit am Start. Ich bin zwar Sternzeichen Löwe, liebe aber das Wasser - Bikinis und Badeanzüge kann ich also nicht genug haben. Vitamin-Sea ist für mich das Schönste und ich kann es gar nicht abwarten, endlich wieder am Meer zu sein, ins Wasser zu springen und lange Strandspaziergänge zu machen.

Welche Bikini-Trends gefallen Ihnen besonders?

Swarovski: Knallfarben sind in diesem Jahr voll angesagt. Je bunter, desto besser. Ich liebe aber auch Badeanzüge mit raffinierten Cut-Outs.

Was ist Ihr absolutes Must-have im Sommer?

Swarovski: Wenn's ins Office geht, trage ich gerne Hosenanzüge. Sonst im Sommer, wenn nicht Bikini oder Badeanzug, natürlich Kleidchen oder auch gerne mal weite Hosen aus einem leichten, fließenden Stoff - gerne auch mal mit Muster oder in Weiß bzw. Pastellfarben. Und meine Sonnenbrille darf nicht fehlen. Wenn's abends mal kühler wird, liebe ich einen Strick-Cardigan.

Viele starten jetzt ihre Mission Bikini-Figur: Sie scheinen das ganze Jahr über perfekt in shape zu sein. Wie gelingt Ihnen das?

Swarovski: Das ist nett, dass Sie das sagen. Ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die richtig was machen müssen, um in shape zu bleiben. Ich treibe daher recht viel Sport und achte besonders vor Shootings oder Produktionen auf meine Ernährung, ohne es dabei zu übertreiben. Ich bin ein Genussmensch und fühle mich in meinem Körper pudelwohl. Sport mache ich auch mehr als Ausgleich. Ich liebe es, mich im Gym auszupowern, dabei kann ich richtig gut abschalten und nachdenken.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Körper am besten - und gibt es etwas, mit dem Sie gar nicht zufrieden sind?

Swarovski: Ich bin sehr glücklich mit meinem Aussehen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich gerne die Beine meiner jüngeren Schwester Paulina. Sie hat richtig lange Hax'n, aber es ist so, wie es ist und ich bin happy damit.

Was sind Ihre besten Workout-Tipps?

Swarovski: Ich trainiere viel mit Trainern und schaue mir immer wieder Übungen ab. Ich schwöre auf Workouts mit Eigengewicht, die sind super effizient und man kann sie überall durchführen. Ich fahre zudem sehr gerne Rad und liebe Supertramp, das sind Übungen mit einem kleinen Trampolin, da kommst du ordentlich ins Schwitzen. Yoga oder sowas ist gar nicht meins, ich brauche Action.

Wie können wir unseren inneren Schweinehund am besten überwinden?

Swarovski: Ich bin ein sehr kopfstarker Mensch, klar habe ich auch einen inneren Schweinehund, wie jeder andere auch, den habe ich aber ganz gut dressiert. Natürlich habe ich auch Tage und manchmal auch Wochen, in denen ich nicht so viel mache. In shape zu sein, ist aber auch Teil meines Jobs und wie schon gesagt, ist Sport auch mehr Ausgleich für mich in stressigen Phasen.

Sündigen Sie auch ab und zu? Welcher Kalorienbombe können Sie nicht widerstehen?

Swarovski: Zu oft! Aber auch hier, ich bin glücklich so wie ich bin. Ich trinke gerne mal ein Bierchen, wie nach jeder Show am Freitag. Außerdem bin ich Tirolerin, liebe Kaiserschmarrn und Schnitzel, das gehört einfach dazu und darauf würde ich auch nie verzichten.