Victoria Beckham und Eva Longoria: Im Partnerlook zur Hochzeit?

Anfang April geben sich Brooklyn Beckham und seine Verlobte Nicola Peltz das Jawort. Mama Victoria und ihre beste Freundin Eva Longoria haben sich zu diesem Anlass etwas Besonderes einfallen lassen.

Eva Longoria (47) und Victoria Beckham (47) planen offenbar, auf der Hochzeit von Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) aufeinander abgestimmte Outfits zu tragen. . Auf die Frage, ob Beckham sie einkleiden werde, entgegnete Longoria: "Ja, klar!"

Designerin Victoria Beckham stylte Eva Longoria bereits bei ihrer Hochzeit mit José Bastón 2016. Die beiden Freundinnen scheinen in Fashion-Fragen bereits ein eingespieltes Team zu sein. "Ich gehe einfach zu ihrem Kleiderschrank und sage: 'Ich brauche ein Kleid'", erklärte Longoria. Ihre beste Freundin sage ihr dann, was sie anziehen solle. "Sie fragt: 'Was magst du? Magst du Schwarz oder Grün?' Ich antworte: 'Schwarz.' Worauf sie entgegnet: 'Großartig. Grün.'"

Traumhochzeit Anfang April

Am 9. April soll nichts dem Zufall überlassen werden. Auf dem Familienanwesen in Florida wollen US-Schauspielerin Nicola Peltz und der britische Fotograf Brooklyn Beckham Berichten zufolge eine "perfekte Hochzeit" feiern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zuvor sickerte bereits durch, dass Brooklyns Brüder Romeo (19) und Cruz Beckham (16) als Trauzeugen fungieren und Nicolas Bruder Brad Peltz (32) als Brautführer mitmischen soll. Zu den Gästen zählen angeblich unter anderem "Victoria's Secret"-Model Gigi Hadid (26) und Nicole Richie (40). Superstar Elton John (74), der Patenonkel von Brooklyn, wird jedoch auf Tournee sein.

Es wird erwartet, dass David Beckham als Zeremonienmeister fungieren und zu Ehren seines Sohnes ein paar Worte sprechen wird. Star-Fotografin Annie Leibovitz (72) soll Gerüchten zufolge die Fotos machen. Außerdem sollen zwei private Sicherheitsfirmen, eine für jede Familie, eingesetzt werden, um Eindringlinge oder übereifrige Gratulanten in Schach zu halten.

Seit rund zwei Jahren sind Nicola Peltz und Brooklyn Beckham ein Paar. Im Juli 2020 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Gemeinsam leben sie in den USA.