Victoria Beckham: Make-up-Linie knackt Rekordgewinn

In Großbritannien ein Verkaufsschlager: Als Modedesignerin wurde Victoria Beckham lange belächelt. Doch ihre Kosmetiklinie erzielte im letzten Jahr Rekordumsätze.

Mit ihrem Mode-Label hat sie lange Zeit gegen die roten Zahlen gekämpft. Jetzt hat Victoria Beckham (51) laut jedoch ein Rekordjahr hinter sich - dank ihrer aktuellen Make-up-Linie.

Ein 37 Pfund teurer Lippenstift (umgerechnet rund 42 Euro) sowie Kajal-Eyeliner und Parfums haben Victoria Beckhams gleichnamiges Unternehmen zu einem Umsatz von fast 113 Millionen Pfund (rund 130 Millionen Euro) verholfen. Victoria Beckham Holdings Ltd. sei laut dem Bericht innerhalb von zwölf Monaten um ein Viertel gewachsen, wobei die Kosmetiklinie der Designerin maßgeblich zu den Rekordgewinnen beigetragen habe.

Auch die "WWD"-Fachzeitschrift verkündete auf deren "Das Privatunternehmen meldete einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 26 Prozent auf 112,7 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr." Victoria Beckham repostete den Beitrag natürlich stolz in ihrer Story.

Alle 30 Sekunden wird ein Beckham-Kajal gekauft

Gemäß "The Sun" verkaufe sich einer ihrer charakteristischen Kajal-Eyeliner alle 30 Sekunden in Großbritannien, die Prinzessin Kate (43) trage ihre Kleidung und sie wird sogar schon als mögliche Nachfolgerin von Anna Wintour (75) gehandelt, die unlängst ihren geachteten Dienst als Chefredakteurin bei der "Vogue" quittierte.

Als Wendepunkt für den Erfolg ihrer Marke wird angeführt, dass das ehemalige Spice Girl sich selbst als Gesicht der Make-up-Sparte präsentiert und beispielsweise Schmink-Tutorials auf Instagram veröffentlicht, die sie sehr persönlich gestaltet. Fans und potenzielle Käufer können von der britischen Stilikone lernen, wie sie ihren ikonischen Smokey-Eye-Look nachschminken. Auch ihre Tochter Harper (14) preist Mamas Produkte gern in den sozialen Medien an. Zudem verzeichneten die Victoria-Beckham-Accessoires einen zufriedenstellenden Umsatz, wie zum Beispiel ihre Dorian-Tasche.

Zum vierten Mal in Folge erzielte Victoria Beckham laut ein zweistelliges Umsatzwachstum. Für die vierfache Mutter, die 2009 erstmals ihre Pläne bekannt gab, in die Modebranche einzusteigen, aber von vielen belächelt wurde, eine späte Genugtuung. Jahrelang kämpfte sie mit Rückschlägen. machte die Ehefrau von Ex-Fußballer David Beckham (50) mit ihrem Modelabel im Jahr 2016 ein Minus von umgerechnet rund 9,5 Millionen Euro. 2018 musste sie sogar 60 Stellen streichen.

Im Oktober veröffentlicht Netflix eine Dokumentarserie über Victoria Beckham, die ihren Aufstieg vom Girlgroup-Mitglied zur Mode-Ikone nachzeichnet.