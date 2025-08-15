Veteran bewegt König Charles und Königin Camilla zu Tränen

Bei der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des VJ Day ließ Veteran Yavar Abbas das Protokoll fallen und lobte König Charles für seinen Mut, trotz Krebsbehandlung zu erscheinen. Das Königspaar war sichtlich gerührt.

Bei der Zeremonie zum 80. Jahrestag des VJ Day im National Memorial Arboretum in England ist es zu einem besonders ergreifenden Moment gekommen: Der 105-jährige Veteran Yavar Abbas griff spontan zum Mikrofon und sprach direkt zu König Charles (76) über dessen laufende Krebsbehandlung.

"Bevor ich den Auszug lese, entschuldige ich mich dafür, kurz vom Skript abzuweichen, um meinem mutigen König zu grüßen", sagte Abbas und hob die Hand zum Salut. "Er ist hier mit seiner geliebten Königin, obwohl er sich einer Krebsbehandlung unterzieht." Die Kameras fingen ein, wie das Königspaar sichtlich bewegt reagierte. Königin Camilla (78) tupfte sich sogar die Tränen mit einem Taschentuch ab.

Krebsüberlebender teilt persönliche Botschaft

Abbas, der selbst Krebsüberlebender ist, machte dem König Mut: "Falls es Trost spendet - ich bin seit 25 Jahren davon befreit und es werden immer mehr Jahre." Diese Worte wurden mit Applaus quittiert. Der 105-Jährige hatte im 11. Sikh-Regiment der Britisch-Indischen Armee gedient und las bei der Zeremonie einen Auszug aus seinem Kriegstagebuch vor, das seine verstorbene Frau "vielleicht genau für einen solchen Anlass" aufbewahrt hatte.

Der Tagebucheintrag vom 8. Februar 1945 offenbarte die damaligen Ängste des jungen Soldaten: "Morgen hoffe ich, dass ich leben werde, um bessere Dinge zu tun. Ich hätte schon zweimal tot sein können, aber ich lebe noch. Es würde mich überraschen, wenn ich ein drittes Mal überlebe. Möge Gott mich verschonen. Nach der offiziellen Feier suchte der König das persönliche Gespräch mit Abbas,

König Charles war im vergangenen Jahr mit einer nicht näher spezifizierten Krebsform diagnostiziert worden, setzt aber trotz laufender Behandlung seine royalen Verpflichtungen fort. Die VJ Day-Zeremonie markierte den Sieg über Japan und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren.