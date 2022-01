Verwirrung um Tom Brady: Vater dementiert Rücktritt

Hört Tom Brady mit dem Football spielen auf oder doch nicht? Nachdem US-Medien seinen Rückzug aus dem aktiven Sport vermeldeten, ruderte der Vater der Superstars nun zurück. Noch stünde überhaupt nichts fest...

Beendet Tom Brady (44) seine Karriere als aktiver Football-Profi oder doch nicht? Nachdem am Samstagabend deutscher Zeit US-Medien meldeten, dass der Superstar seinen Rücktritt erklärt haben soll, rudert dessen Vater jetzt zurück. : "Tommy hat noch keine endgültige Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen und jeder, der etwas anderes sagt, liegt absolut falsch."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zuvor geisterte durch die Gazetten, dass Brady dem Manager seines Vereins Tampa Bay Buccaneers in einem Telefonat seine Entscheidung bereits mitgeteilt hätte. Diese Meldung schlug in den USA ein wie eine Bombe: Zahlreiche NFL-Stars gratulierten Brady zu seiner herausragenden Karriere. Seit längerem ranken sich Gerüchte über einen Rückzug Bradys, der in Interviews erwähnte, in Zukunft mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wie geht es mit Tom Brady weiter?

Allerdings hat Brady noch einen Vertrag in Florida für die kommende Saison. Außerdem sagte er nach einem Spiel vor wenigen Tagen klar und deutlich, dass er sich bislang noch nicht entschieden habe. Brady gilt als einer der besten Football-Spieler aller Zeiten. Er stand neunmal im Super Bowl, gewann diesen siebenmal und wurde fünfmal zum Super Bowl MVP gewählt. Von 2000 bis 2019 war er das Gesicht der New England Patriots, seit 2020 spielt er für die Buccaneers - mit denen er auf Anhieb die Meisterschaft gewinnen konnte.

Brady ist seit Februar 2009 mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen (41) verheiratet. Mit ihr hat er eine Tochter (9) und einen Sohn (12). Mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (50) hat er einen weiteren Sohn.