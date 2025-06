Mit ihrer eigenen Show gelang Beatrice Egli im SWR ein großer Meilenstein. Doch zuletzt sorgte die Schlagersängerin mit ihren Aussagen für Verwirrung: Steht etwa eine Absetzung der "Beatrice Egli Show" an? Die AZ hat beim verantwortlichen Sender nachgehakt – und ein klares Statement erhalten.

Beatrice Egli (36) hat sich seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" (2013) als feste Größe in der Schlagerwelt etabliert. 2022 wurde ihr dann eine große Ehre zuteil: Der SWR räumte ihr mit "Die Beatrice Egli Show" ein ganz eigenes Format ein. Doch wie steht es wirklich um die Zukunft der Schlagersendung? Der SWR reagiert nun auf kryptische Aussagen der sympathischen Schweizerin.

Beatrice Egli bei "Immer wieder sonntags": Aussagen lassen aufhorchen

Am 15. Juni führte Stefan Mross (49) durch eine neue Ausgabe seiner Show "Immer wieder sonntags". Zu den Gästen zählte an diesem Tag auch Beatrice Egli, die dem Publikum mit einer musikalischen Darbietung einheizte. Im Gespräch mit dem Gastgeber kam es daraufhin zu einer Situation, die Fans aufhorchen ließ.

Stefan Mross wollte von der Sängerin wissen, ob er sie auch eines Tages in der "Beatrice Egli Show" als Gast beehren dürfe. Mit einem Handschlag wollte der Moderator das Angebot besiegeln. Doch die 36-Jährige lehnte die Hand ihres Kollegen eiskalt ab – und reagierte mit den Worten: "Ich gebe dir gar nichts."

"Immer wieder sonntags": Den Handschlag von Stefan Mross schlug Beatrice Egli einfach aus. © imago/Bildagentur Monn

Daraufhin sagte Beatrice Egli über ihre Show: "Ich weiß selber noch nicht, wann sie stattfindet und ob sie stattfindet." Schließlich fügte sie noch an: "Fragen wir mal den SWR, wie es weitergeht. Ich würde mich sehr freuen." Nachdem das Format in den vergangenen Monaten enttäuschende Quoten eingefahren hatte, ließen die Worte der Schweizerin Raum für Spekulationen zu.

"Die Beatrice Egli Show": SWR äußert sich in der AZ

Wie steht es nun wirklich um die Zukunft der Schlagershow? Die AZ hat beim verantwortlichen Sender SWR nachgehakt und mittlerweile folgendes Statement erhalten: "Es wird wieder eine 'Beatrice Egli Show' geben. Sie wird im Herbst/Winter 2025 zu sehen sein und sie wird, wie bereits die Ausgabe an Ostern 2025, im Ersten ausgestrahlt."

Der Sprecher erklärt weiter: "Wir freuen uns darauf, stehen mit den Vorbereitungen aber ganz am Anfang, Details stehen noch nicht fest. Das ist das, was Beatrice Egli in der gestrigen Ausgabe von 'Immer wieder sonntags' meinte." Damit dürfte einigen Fans der Sängerin wohl ein großer Stein vom Herzen fallen.