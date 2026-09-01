Verwarnung am "Bergdoktor"-Set: Hans Sigl und Mark Keller kassieren Ansage

Hans Sigl steht seit 2008 als "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Serienkollege Mark Keller ist ebenfalls seit Staffel eins mit von der Partie. Wie die beiden wirklich zueinander stehen? Jetzt gewährt Keller Einblicke in die Dreharbeiten – und verrät, warum es am Set gelegentlich zu strengen Blicken kommt.

"Der Bergdoktor" zählt zu den erfolgreichsten Formaten im ZDF. Seit 2008 flimmert die Arztserie um "Dr. Martin Gruber" über die Bildschirme und besteht inzwischen aus 19 Staffeln. Neben Hauptdarsteller Hans Sigl (57) hat sich auch Mark Keller (61) als "Dr. Alexander Kahnweiler" in die Herzen der Fans gespielt. Wie es am Set wirklich zugeht? Der 61-Jährige verrät es jetzt in einem Interview.

Mark Keller über "Bergdoktor"-Dreh: "Vertrautheit und Spaß"

Ob er schon mal über einen Ausstieg bei "Der Bergdoktor" nachgedacht hat? Das kann Mark Keller im Gespräch mit "Die 2" entschieden verneinen: "Dafür liebe ich die Rolle des 'Dr. Kahnweiler' viel zu sehr. Ich liebe die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und ganz besonders mit Hans Sigl alias 'Dr. Martin Gruber'", so der 61-Jährige. "Wir arbeiten mittlerweile seit rund 20 Jahren zusammen. Die Vertrautheit und der Spaß miteinander sind etwas Besonderes, und dafür bin ich sehr dankbar."

Eine Serienfortsetzung ohne seinen Kollegen sei daher für Mark Keller undenkbar: "Für mich gehören Hans und 'Der Bergdoktor' einfach zusammen. Wir haben diesen Weg gemeinsam begonnen, und ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn irgendwann auch gemeinsam beenden", so der Schauspieler. "Hans ist 'Dr. Martin Gruber' und ich bin fest davon überzeugt, dass es dieses Phänomen 'Bergdoktor' ohne ihn so nicht geben würde."

Mark Keller und Hans Sigl schätzen die gemeinsame Arbeit an der "Bergdoktor"-Serie. Ohne seinen Kollegen weiterzumachen, kann sich Keller nicht vorstellen. © imago/Spöttel Picture

Ansage am "Bergdoktor"-Set: "Machen wirklich viel Quatsch"

Das enge Band zum Hauptdarsteller trägt bei den Dreharbeiten oft lustige Blüten, wie Mark Keller offen zugibt: "Hans und ich machen am Set wirklich viel Quatsch und werden auch immer wieder mal ermahnt, uns zu konzentrieren und vor allem die anderen Kollegen nicht aus dem Konzept zu bringen", so der Schauspieler. "Aber genau das gehört für mich auch dazu."

Nichtsdestoweniger nimmt der 61-Jährige seinen Job ernst – immerhin habe er sich damit seinen Lebenstraum erfüllt: "Einen echten Plan B hatte ich nie", so Mark Keller. "Mein Ziel war klar, und ich habe meine ganze Energie darauf konzentriert." Zu seiner langjährigen Schauspielkarriere kann man dem zweifachen Vater daher wohl nur gratulieren.