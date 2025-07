Verstorbener Wrestling-Star Hulk Hogan: Das ist die Todesursache

Nach dem Tod von Hulk Hogan hat die Gerichtsmedizin im US-Staat Florida jetzt auch die genaue Todesursache ermittelt. Daran starb die Wrestling-Ikone.

Vor genau einer Woche, am 24. Juli, wurden Einsatzkräfte zu Hulk Hogans (1953-2025) Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida gerufen. Rund 30 Minuten lang versuchten Ersthelfende, den früheren WWE-Star wiederzubeleben, doch nach dem Transport ins Morton Plant Hospital konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Jetzt ist auch bekannt, woran Hogan verstorben ist. Das Forensic Science Center von Pinellas County , dass der 71-Jährige einem akuten Myokardinfarkt erlag - also einem Herzinfarkt.

Hulk Hogan auch an Krebs erkrankt

Die nun veröffentlichten Dokumente enthüllen Details zu Hogans Gesundheitszustand, die der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt waren. Demnach litt der Wrestling-Star an Vorhofflimmern, einer Herzrhythmusstörung, die durch einen unregelmäßigen und oft beschleunigten Herzschlag gekennzeichnet ist.

Daneben war Hogan laut des Pinellas County Forensic Science Center an chronischer lymphatischer Leukämie erkrankt - einer Krebsart, die weiße Blutkörperchen befällt. Hogans Tod wurde zudem als natürlich eingestuft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zahlreiche Prominente sowie seine unmittelbare Familie hatten sich in den vergangenen Tagen von der Wrestling-Legende verabschiedet. "Ich war nicht bereit dafür... und mein Herz liegt in Scherben", trauerte etwa seine dritte Ehefrau . Hogan hatte "in letzter Zeit mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, aber ich glaubte wirklich, dass wir sie überwinden würden", schrieb die 49-Jährige am Freitag.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Tochter Brooke Hogan (37) erinnerte fünf Tage nach seinem Tod an ihren Vater. "Wir hatten eine stille, besondere Verbindung, die jeder sehen und spüren konnte, der uns zusammen erlebte", erklärt sie . "Als er diese Welt verließ, fühlte es sich an, als wäre ein Teil meiner Seele mit ihm gegangen."