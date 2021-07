"Verstehen Sie Spaß?": Oliver Pochers Influencer-Albtraum wird wahr

In der kommenden Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" werden wieder einige Promis hinters Licht geführt. Unter anderem erlebt Oliver Pocher seinen schlimmsten Influencer-Albtraum.

Das erste Treffen mit dem neuen Partner eines Familienmitglieds ist meist etwas heikel - ganz besonders für Oliver Pocher (43) in "Verstehen Sie Spaß?". In der kommenden Ausgabe der SWR-Show am 17. Juli (20:15 Uhr, Das Erste) wird er von seiner Frau Amira (28) hereingelegt.

Das Paar ist bei Amiras Bruder Ibrahim eingeladen, er stellt den beiden seine neue Freundin Maria vor. Zu Pochers Leidwesen ist Maria jedoch Influencerin und ist laut Sender "zu allem bereit, was Oliver Pocher hasst - von freizügigen Filterfotos bis zu fragwürdigen Werbedeals".

Das geht dem TV-Star gehörig gegen den Strich. Nicht nur ist Pocher der Meinung, dass Maria keine ehrlichen Absichten habe, sie bindet ihn auch gegen seinen Willen in ein Live-Posting ein. Als Ibrahim und Maria auch noch verkünden, sich verlobt zu haben, haben sie das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht.

Auch Johannes B. Kerner und Laura Wontorra werden hereingelegt

Doch nicht nur Oliver Pocher wird in "Verstehen Sie Spaß?" hinters Licht geführt, auch Johannes B. Kerner (56) wird überlistet. Der Moderator muss sich einer harten Geduldsprobe in luftiger Höhe stellen: In der Hamburger Elbphilharmonie wartet er auf seinen Interviewpartner Wotan Wilke Möhring (54), der Schauspieler verspätet sich jedoch. Kerner ist also längere Zeit seiner Höhenangst ausgesetzt. Als Möhring schließlich eintrifft, gibt er Kerner nur einsilbige Antworten und wird ständig durch Telefonate gestört. Zum Schluss taucht auch noch ein penetranter Fensterputzer auf.

Auch Moderatorin Laura Wontorra (32) wird getäuscht: Ein Meet and Greet mit einem Fan stellt sich als Date heraus, bei dem Bernd seiner Angebeteten Julia in der Kölner Lanxess Arena eine Liebeserklärung macht - Wontorra soll ihn dabei als Amor unterstützen.

In einem Architekturbüro in Dresden ist darüber hinaus Comedienne Tahnee (29) als Lockvogel im Einsatz. Sie leiht "KI-ARA" ihre Stimme, einem Smart-Office-System, das die Aushilfskräfte in den Wahnsinn treibt. Als Talkgäste im Studio empfängt Guido Cantz (49) bei "Verstehen Sie Spaß?" am Samstagabend die Lockvögel Ibrahim Aly und Maria Maksimovic (28) sowie Comedian Paul Panzer (49).