Versteckter Hinweis in "Die Rosenheim-Cops": Das fällt nur treuen Zuschauern auf

Das Ende der 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" rückt immer näher – und damit auch der letzte Auftritt von Marisa Burger als "Miriam Stockl". In der neuesten Folge tut sich für die Polizeisekretärin eine überraschende Nebenhandlung auf. Die Hintergründe werden nur eingefleischte Fans erkennen.

In der neuesten Episode von "Die Rosenheim-Cops" haben die Macher ein ganz besonderes Easter Egg versteckt.

In ihrer Rolle Miriam Stockl zeigt Marisa Burger bei "Die Rosenheim-Cops" stets vollen Einsatz. Auch in der neuesten Folge werden wieder die besonderen Talente der Polizeisekretärin benötigt. Dabei blickt sie auf einen längst abgeschlossenen Fall zurück, den die meisten Zuschauer wohl nicht mehr in Erinnerung haben. Hätten Sie die Verbindung zur Vergangenheit erkannt?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Die Rosenheim-Cops", die aktuell in der ZDF-Mediathek zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Dienstag (24. Februar, 19.25 Uhr) im ZDF ausgestrahlt.

Miriam Stockls vergebliche Suche nach einem Restaurator

In "Ein unbequemer Nachbar" muss TV-Kommissarin Julia Beck, gespielt von Michaela Weingartner, den Mord an einem Rosenheimer Bürger aufklären. Der Tote schien in seinem Umfeld nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein.

In der neuen Folge "Die Rosenheim-Cops" ermittelt Julia Beck (Michaela Weingartner, l.) mit Michi Mohr (Max Müller, r.). © ZDF/Linda Gschwentner

Während die Ermittlungen aufgenommen werden, kämpft Marisa Burger als Miriam Stockl an einer ganz anderen Front: Kulturdezernent Dr. Frank Baumgartner (Oliver Bürgin) hat ein Gemälde aus dem Büro von Chef Gerd Achtziger mit einem Tintenfleck beschädigt und bittet sie um Hilfe.

Stockl startet damit in ihr ganz persönliches Abenteuer und sucht einen Restaurator. Dabei erinnert sich die Polizeisekretärin an einen Fall, der bereits einige Jahre zurückliegt. "Ich glaube, da war ein Restaurator involviert", erklärt sie Marie Hofer (Karin Thaler). Sie stürzt sich direkt in die Recherche – aber aufmerksame Zuschauer wissen bereits, dass ihre Suche keinen Erfolg bringen wird.

Marisa Burger muss als Miriam Stockl ihren ganz eigenen Fall lösen. Aufmerksame Zuschauer wissen bereits, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein wird. © ZDF/Markus Sapper

Subtile Anspielung in "Die Rosenheim-Cops": Hätten Sie die Auflösung gewusst?

Die Nebenhandlung um Miriam Stockl bezieht sich auf die Folge "Eine künstlerische Sensation", die 2020 im TV ausgestrahlt wurde. Damals ermittelten Anton Stadler (Dieter Fischer) und Eva Winter (Vanessa Eckart) im Fall des ermordeten Malers Peter Schönherr, der auch als Restaurator arbeitete. Die Polizeisekretärin begibt sich damit auf eine aussichtslose Suche und lässt sich dabei nicht von ihrem Weg abbringen. Selbst als Empfangsdame Marianne Grasegger (Ursula Burkhart) ihr einen Kontakt vermitteln will, bleibt sie stur. Erst als sie herausfindet, dass der gesuchte Restaurator vor Jahren ermordet wurde, entschuldigt sie sich kleinlaut bei ihrer Kollegin.

Das winzige Detail spielt für den weiteren Verlauf der neuen "Rosenheim-Cops"-Folge zwar keine Rolle, doch manche Zuschauer werden sich über den Verweis sicherlich freuen. Mit sogenannten Easter Eggs werden in TV und Film von den Machern gerne subtile Anspielungen versteckt, die nur von Insider und aufmerksame Fans erkannt werden. Es ist quasi ein liebevoll gemeintes Geschenk an die Community der beliebten ZDF-Serie.