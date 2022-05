Versprecher von George W. Bush wird zum viralen Hit

Der Irak-Krieg war eine "völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion". Das behauptete jetzt der Ex-US-Präsident George W. Bush. Doch er meinte nicht seinen eigenen Krieg, sondern eigentlich die russische Attacke auf die Ukrainer. Sein Versprecher avanciert derzeit zum viralen Internet-Hype.

Ein freudscher Versprecher des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (75) macht derzeit im Internet die Runde. Während einer Rede in Dallas spricht der Republikaner plötzlich vom Irak-Krieg, den er als "völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion" bezeichnete. Nachdem ihm sein offensichtlicher Fauxpas auffiel, berichtigt sich der 75-Jährige umgehend: "Ich meine, in der Ukraine." Das Publikum reagierte mit Gelächter und auch Bush schiebt seinen Fehler schmunzelnd auf sein fortgeschrittenes Alter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im Netz wird der Ausschnitt des Versprechers derzeit fleißig geteilt und geliked. Allein auf seinem Account wurde der kurze Clip mittlerweile bereits mehr als zehn Millionen Mal angeschaut, rund 100.000 Mal geteilt, knapp 200.000 Mal geliked und fast 10.000 Mal kommentiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Irak-Krieg der USA unter George W. Bush bis heute umstritten

Besonders brisant ist dieser Versprecher, da Bush während seiner Amtszeit im Jahr 2003 den Angriff auf den Irak befahl. Als Grund nannte er Massenvernichtungswaffen, die der damalige irakische Machthaber Saddam Hussein (1937-2006) angeblich besitzen solle. Ein Präventionskrieg sei notwendig, da Hussein plane, die USA anzugreifen, so die Argumentation. Später stellten sich die angeblichen Beweise der US-amerikanischen Geheimdienste als nicht stichhaltig heraus, Massenvernichtungswaffen wurden im Irak nicht gefunden. Bis heute werden die USA und George W. Bush für die Invasion in den Irak von vielen Seiten scharf kritisiert.

Bush fand in seiner Rede in Dallas ansonsten harte Worte gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) und sein dortiges politisches System. Die Wahlen seien manipuliert, politische Gegner würden inhaftiert und es gäbe in Russland keine Opposition. Die Entscheidung der Invasion sei die eines einzigen Mannes gewesen, Putin. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) verglich Bush hingegen mit Winston Churchill (1874-1965), den Premierminister Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs.