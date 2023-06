Versöhnung? Britney Spears besucht ihre Schwester Jamie Lynn

Britney Spears und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn hatten viele Jahre ein schwieriges Verhältnis, attackierten und beschimpften sich auf Social Media. Jetzt hat Spears Jamie Lynn besucht und gibt sich versöhnlich.

Die Pop-Sängerin Britney Spears (41) und ihre Familie scheinen sich nach jahrelangem Drama langsam wieder anzunähern: Jetzt hat die Sängerin auf Instagram geschrieben, dass sie ihre jüngere Schwester Jamie Lynn (32) besucht hat.

ist sie in einem pinkfarbenen Bikini auf einem Boot zu sehen. Gemeinsam mit Ehemann Sam Ashgari (29) tanzt sie ausgelassen, und springt anschließend kopfüber ins Meer. Dazu schreibt sie: "Es war so schön, meine Schwester letzte Woche am Set zu besuchen." Weiter heißt es in dem Post: "Ich habe Euch so vermisst. Es ist so schön, Familie zu besuchen."

Erst im letzten Monat versöhnte sie sich mit ihrer Mutter

Erst im letzten Monat war bekannt geworden, dass Britney sich nach dreijähriger Funkstille mit ihrer Mutter Lynne (68) ausgesöhnt hatte. Diese war überraschend bei ihr zu Besuch gekommen. . "Meine süße Mama stand gestern plötzlich bei mir vor der Tür - nach so langer Zeit..."

Ihre Schwester hat Spears nun am Set des Paramount+-Films "Zoey 102" getroffen, für den die 32-Jährige gerade vor der Kamera steht. Die beiden hatten seit vielen Jahren ein schwieriges Verhältnis, vor allem in der Zeit, in der Britney unter der Vormundschaft ihres Vaters stand. 2022 veröffentlichte Jamie Lynn ein Buch mit dem Titel "Dinge, die ich hätte sagen sollen". Britney warf ihr daraufhin vor, auf ihre Kosten ein Buch zu vermarkten: "Sie musste nie für irgendetwas arbeiten.

Jetzt nähern sich die beiden Schwestern offenbar wieder an. Nach all den Negativ-Schlagzeilen über Spears' Verhältnis zu ihren Söhnen, die angeblich keinen Kontakt mehr wollen, ist das ja mal eine gute Nachricht.