Versöhnung bei König Charles und Prinz Harry? Firmenchefin will Royals wiedervereinen

Die Firmenchefin von Prinz Harrys Invictus Games macht Hoffnung: Könnte es zu einem Treffen zwischen dem Rotschopf und König Charles kommen? In einem aktuellen Interview gibt sie Aufschluss.

Viele Royal-Fans warten sehnsüchtig darauf, dass sich die Fronten zwischen Prinz Harry (40) und dem Rest der britischen Königsfamilie wieder klären. Seitdem sich der 40-Jährige und seine Frau Herzogin Meghan (43) 2020 ihren royalen Pflichten entsagt haben, distanzierten sie sich immer mehr von Harrys Verwandten.

Mit den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) lebt das Paar im kalifornischen Montecito – nur für einzelne Geschäftstermine zieht es Prinz Harry hin und wieder nach Europa. So zum Beispiel im Herbst des vergangenen Jahres, als der Unternehmer für eine Wohltätigkeitsveranstaltung nach London flog. Wer eine Versöhnung von Harry mit seiner Familie erwartete, wurde schnell enttäuscht. Doch gibt es jetzt neue Hòffnung auf ein Treffen zwischen dem Prinzen und König Charles (76)?

König Charles und Prinz Harry: Treffen bei Invictus Games?

Helen Helliwell ist die leitende Person der kommenden Invictus-Games-Veranstaltung in Birmingham. Die Invictus Games sind eine Sportveranstaltung für verwundete ehemalige Soldaten, die von Prinz Harry im Jahr 2014 ins Leben gerufen wurde. Helliwell verrät im Interview mit " ", das Team hinter dem Event würde sich freuen, wenn Prinz Harry und Meghan für die kommende Sportveranstaltung nach Birmingham einfliegen würden. Nachdem die Invictus Games 2025 im kanadischen Vancouver ausgerichtet wurden, findet die nächste Ausgabe auf britischem Boden statt. Auch König Charles ist eingeladen.

Prinz Harry und König Charles: Dann kann es zur Versöhnung kommen

"Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn [weitere, d. R.] Mitglieder der royalen Familie kommen würden. [...] Sie unterstützen Invictus seit der Gründung", so Helliwell. Es ist also durchaus möglich, dass sich Harry und sein Vater Charles bei den Invictus Games begegnen. Aus einem Treffen könnte dann schnell eine Versöhnung werden. Auch wenn es dazu kommen sollte, müssen sich hoffnungsvolle Royal-Fans noch etwas gedulden. Denn die nächste Invictus-Games-Veranstaltung in Birmingham findet erst im Juli 2027 statt.

Prinz Harry hielt bei den Invictus Games im Februar 2025 in Vancouver eine Rede. Wird er bei der nächsten Ausgabe der Sportveranstaltung in Birmingham dabei sein und auf König Charles treffen? © imago/ZUMA Press

Firmenchefin der Invictus Games betont: "Es ist noch zu früh"

Helen Helliwell schildert: "Es sind noch zwei Jahre [bis dahin, d. R.], und es ist noch zu früh, um bestätigen zu können, wer wirklich kommen wird." Doch genau deshalb, weil noch viel Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Sportveranstaltung ist, kann die Hoffnung auf eine Versöhnung wachsen. Möglicherweise gelingt es Prinz Harry und dem Rest seiner Familie, in den kommenden Monaten, die Streitigkeiten zu klären.

Sollten sich der 40-Jährige und König Charles dann im Sommer 2027 begegnen, ist eventuell ein Neustart möglich. Wenn der familiäre Friede einkehrt, dürfte sich sicherlich auch Prinzessin Kate (43) freuen. Erst Anfang Juni wurde die Vermutung bestärkt, dass sich die 43-Jährige und ihre Nichte Lilibet noch nie begegnet sind. Das würde Kate, die selbst dreifache Mutter ist, bestimmt gern ändern.