Versöhnliche Spitze: So scherzt Cora Schumacher zur Hochzeit von Ex Ralf Schumacher

Große Gefühle in Saint-Tropez: Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher hat seinen langjährigen Partner Etienne geheiratet. Bereits am Freitagabend wurde bei einer glamourösen White-Party mit prominenten Gästen gefeiert. Ex-Frau Cora Schumacher war nicht eingeladen – und meldet sich nun mit einem bemerkenswerten Kommentar zu Wort.

In Saint-Tropez haben sich Ralf Schumacher und sein langjähriger Lebensgefährte Etienne das Jawort gegeben. Nach Jahren an der Seite des ehemaligen Formel-1-Fahrers besiegelte das Paar am Samstag seine Liebe mit einer Hochzeit an der französischen Mittelmeerküste. Bereits am Vorabend wurde ausgelassen gefeiert. Bei einer White-Party stimmten sich die Gäste auf die Trauung ein. Unter den prominenten Besuchern befanden sich auch Carmen und Robert Geiss. Ganz in Weiß gekleidet feierten die Gäste bis in die Nacht hinein.

"Wahre Liebe findet ihren Weg"

Eine Person fehlte allerdings: Cora Schumacher. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher war nicht zur Hochzeit eingeladen. Bei "Bild" äußerte sie sich nun dennoch zu den Feierlichkeiten – und fand dabei versöhnliche Worte.

"Man sagt ja immer: Wahre Liebe findet ihren Weg. In manchen Fällen dauert es nur ein bisschen länger, bis wirklich jeder an der Rennstrecke weiß, in welche Richtung das Rennen eigentlich geht. Trotzdem natürlich alles Gute zur Hochzeit."

Zwischen den Zeilen lässt der Kommentar durchaus Raum für Interpretationen. Gleichzeitig macht Cora Schumacher aber deutlich, dass sie dem frisch vermählten Paar alles Gute für die gemeinsame Zukunft wünscht.

Schumacher machte die Beziehung 2024 öffentlich

Ralf Schumacher hatte seine Beziehung zu Etienne im Sommer 2024 öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen, in sozialen Netzwerken und in ihrer Sky-Dokuserie. Mit der Hochzeit in Saint-Tropez folgt nun der nächste große Schritt in ihrer gemeinsamen Geschichte.

Während Familie (darunter Ralf Schumachers Vater Rolf), Freunde und zahlreiche prominente Gäste an der Côte d’Azur mit dem Paar feiern, bleibt Cora Schumacher außen vor. Ihre Glückwünsche sendet sie dennoch – wenn auch mit einer kleinen Spitze...