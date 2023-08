Veronica Ferres zeigt ihren Stiefsohn Maurice Maschmeyer: "Bin so stolz"

Süße Geburtstagswünsche von Veronica Ferres. Die Schauspielerin gratulierte dem Sohn ihres Ehemannes Carsten Maschmeyer in einem rührenden Instagram-Post zum 30. Geburtstag. Und auch von den Fans regnete es Glückwünsche für Maurice Maschmeyer.

Veronica Ferres richtete auf Instagram ein paar rührende Worte an Maurice Maschmeyer. Der Sohn ihres Ehemannes Carsten Maschmeyer und dessen Ex Bettina Maschmeyer feierte seinen 30. Geburtstag. Von "Stiefmutter" Veronica gab es einen besonderen Geburtstagsgruß in den sozialen Medien.

Veronica Ferrres zu ihrem Stiefsohn Maurice Maschmeyer: "Ich bin stolz auf dich, mein Großer"

Seltener Schnappschuss: Veronica Ferres teilte auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich mit Maurice Maschmeyer. Die beiden stehen legere gekleidet Arm in Arm in der Dämmerung und lächeln in die Kamera, während Maurice ein paar Tüten in der Hand hält.

Das Bild postete Ferres zu Maurice 30. Geburtstag. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Happy Birthday, lieber Maurice! Heute wirst du 30 Jahre alt. Ich bin so stolz auf dich, mein Großer und dankbar für all die schönen Momente mit dir. Freue mich schon auf die nächsten Abenteuer, die das Leben für dich bereithält! Lass dich heute feiern! In Liebe, deine Veronica."

Da konnten auch Veronicas Fans nur zustimmen. Für Maurice gab es ganz viele Glückwünsche und liebe Worte. Eine Nutzerin schrieb etwa: "Liebe Veronica, auf so einen Sohn muss man einfach stolz sein. Was er schon in seinem Alter und Leben erreicht hat, was er noch in Zukunft noch erreichen kann ,da wünsche ich ihm alles Gute. Vor allem viel Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg".

Stiefsohn von Veronica Ferres: Maurice Maschmeyer arbeitete als Designer für Ferrari und Porsche

2014 gaben sich Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres das Ja-Wort in Nizza. Beide brachten Kinder mit in die Beziehung. Lilly Krug stammt aus Ferres' früherer Ehe mit Martin Krug, Carsten Maschmeyer hat neben Maurice noch einen weiteren Sohn mit seiner Ex-Frau.

Maurice hat sich bereits einen Namen als Designer in der Jacht- und Automobilindustrie für Ferrari und Porsche gemacht. Zudem ist er als Berater und Investor in Europa und Nordamerika tätig.