Der Malerfürst Markus Lüpertz stellt in München seine Wagner-Interpretation vor. Zur Eröffnung reist die Prominenz an.

Zu ihrem Noch-Ehemann Carsten Maschmeyer (67) wollte sich Veronica Ferres (61) nicht äußern. Dafür umarmte die schöne Schauspielerin am Samstagabend einen anderen Mann intensiv.

Promi-Gäste feiern Vernissage von Markus Lüpertz

Die geladenen Kunstinteressierten – vorwiegend Frauen – drängten sich in der Art Affair Galerie in der Hackenstraße zur Vernissage von Professor Markus Lüpertz (85) "Das Rheingold" – ein Gesamtkunstwerk aus Regie, Bühnenbild und Kostümen. Wagners Mythos in Lüpertz ureigener surrealer, farbenfroher Manier (noch bis zum 5. Dezember). Galerie-PR-Agentin Phoebe Rocchi hatte einige bekannte Persönlichkeiten geladen. Trachtendesignerin Lola Paltinger (54) verriet: "Die Kombination aus Mode, Kunst und Kultur hat mich schon immer fasziniert und geprägt. Mein Großvater Albert Hohenester war ja auch Kunstmaler."

Trachtendesignerin Lola Paltinger © Jens Hartmann/ArtAffair

Und Schauspieler Michael Brandner (74) meinte: "Markus Lüpertz ist witzig, schlagfertig und ich mag seine Bilder. Zum Glück entwickelt sich München wieder ein bisschen zur Kunstmetropole." Galerist Christopher Lüttgens suchte nach den roten "Verkauft"-Aufklebern (Bilder und Statuen zwischen 3000 und 15.000 Euro) und freute sich: "So voll war es bei uns noch nie."

Karin und Michael Brandner © Jens Hartmann/ArtAffair

"Bei der Arbeit im Atelier fluche, schimpfe und kämpfe ich gegen mich selbst"

Lüpertz, wie immer top elegant von Kopf bis Fuß, erklärte: "Beim Arbeiten mache ich mich so dreckig, davon gibt es aber keine Bilder, und nach Feierabend ziehe ich mich schön an. Bei der Arbeit in meinem Atelier in Berlin bin ich schlecht gelaunt, fluche, schimpfe und kämpfe gegen mich selbst." Er habe viel erreicht für einen noch lebenden bildenden Künstler. "Die Malerei und die Bildhauerei sind meine Leidenschaft. Ich habe nie etwas anderes gemacht, bin aus allen Schulen rausgeflogen und mit 15 Jahren von zu Hause weg. Seither ernähre ich mich selbst und bin inzwischen Professor, Doktor, Senator. Alles erarbeitet."

Veronica Ferres schwärmt: "Uns verbindet eine lange Freundschaft"

Bestens gelaunt gibt der Malerfürst der AZ seltene Einblicke in sein Privatleben, erzählt von Ehefrau Dunja (seit über 30 Jahren verheiratet) und den fünf Kindern, die alle in der Nähe wohnen und oft nach Hause kommen. Arbeitsteilung gäbe es bei den Lüpertz keine. "Meine Frau kocht, ich koche oder wir gehen essen." Und: "Jetzt bin ich wieder in der Familienhierarchie abgerutscht", scherzte Lüpertz. "Denn bei uns kommt erst meine Frau, dann die Kinder, die Mutter meiner Frau, dann die Hunde und ganz zum Schluss ich. Als der letzte Hund gestorben ist, bin ich einen Platz aufgerückt. Aber nun hat sie einen Zwergdackel namens Grace geholt. Und ich bin wieder degradiert worden", lachte er.

Veronica Ferres und Markus Lüpertz verbindet eine langjährige Freundschaft. © Jens Hartmann/ArtAffair

Veronica Ferres (61), Stargast des Abends, strahlte, umarmte den Jahrhundertmaler und verriet der AZ: "Uns verbindet eine ganz lange, wirkliche Freundschaft. Wir kommunizieren zum Beispiel, indem wir uns Briefe schreiben. Ich habe tatsächlich auch zwei Bilder von ihm zu Hause." Lüpertz sei sehr direkt und sehr ehrlich, "ein Mensch mit Haltung. Haltung zur Kunst, Haltung zu den Ansprüchen, die er an sich selbst hat. Und er ist ein ganz, ganz großartiger, toller Künstler", schwärmte der TV-Star.