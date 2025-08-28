Veronica Ferres mit neuer Karriere: Was sie jetzt ankündigt

Ihre Fans kennen und lieben Veronica Ferres als Schauspielerin. Jetzt macht die Blondine eine merkwürdige Ankündigung und spielt auf eine neue Karriere als Comedienne an. Was hat es damit auf sich?

Veronica Ferres (60) widmete ihr Leben schon früh der Schauspielerei. Vom nordrhein-westfälischen Solingen zog es die Blondine in den Achtzigern nach München, um an der Ludwig-Maximilians-Universität zu studieren. Zwar verließ Ferres die Hochschule ohne Abschluss (und staatliche Schauspielschulen lehnten sie ab), doch Theaterintendanten gaben Ferres eine Chance.

Mit zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen schuf sich Ferres dann eine große Fanbase – und avancierte zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Jetzt kündigt die 60-Jährige völlig überraschend einen neuen Karriereweg an.

Veronica Ferres macht kuriose Andeutung: "Die Essenz, die rauskam über mich"

Veronica Ferres frohlockt mit "großartigen Neuigkeiten" auf Instagram. Denn: Sie habe in einer "Selbstfindungsgruppe" ein weiteres Talent erfahren. "Die Essenz, die rauskam über mich selber, ist: Ich bin witzig", so die Schauspielerin und sie erklärt zur Sicherheit noch einmal: "Also ich bin ein richtig witziger Mensch."

Schauspielerin Veronica Ferres deutet an: "Ich werde Comedienne"

Veronica Ferres ist überzeugt: "Deshalb hab ich mich jetzt entschieden: Ich werde Comedienne! Ja, an alle Produzentinnen und Produzenten da draußen: Let's do it. Ich bin bereit."

Meint die Ferres das wirklich ernst? Steht die 60-Jährige also bald auf Stand-up-Bühnen und zündet ein Gag-Feuerwerk? Das klingt zumindest gewöhnungsbedürftig.

Die AZ weiß: Hinter den Kulissen und bei Dreharbeiten ist Ferres durchaus für ihre gute Laune und ihren manchmal auch derben Humor bekannt – und beim Team beliebt!

Veronica Ferres kündigt an, Comedienne zu werden. Ein schelmisches Grinsen kann sie aber nicht verbergen. © Instagram/veronicaferres

Was hinter der Comedienne-Ankündigung steckt, ist noch streng geheim. Veronica Ferres löst das Rätsel bislang nicht auf – und zwinkert doch auffällig im Instagram-Video. Das schelmische Grinsen ist nicht zu übersehen.

Veronica Ferres gibt Datum bekannt: Was erwartet die Fans?

Mysteriös bleibt auch ein Datum, welches im Clip angezeigt wird. Was erwartet die Fans der Schauspielerin am 12. September?

Wirkt Veronica Ferres in einem bekannten Comedy-Format im TV mit? Shows wie "Verstehen Sie Spaß?" oder "LOL: Last One Laughing" erfreuen sich großer Beliebtheit.

Fans von Veronica Ferres scheint am 12. September etwas Großes zu erwarten. © Instagram/veronicaferres

Bei "Verstehen Sie Spaß?" wurde Ferres zuletzt im April 2025 reingelegt. Moderatorin Barbara Schöneberger (51) ließ es sich nicht nehmen, die bekannte Schauspielerin als Kellnerin auf den Arm zu nehmen.