Verona Pooth: Das riet sie ihrem Sohn Diego für "Let's Dance"

Verona Pooth hat ihren Sohn Diego während seiner erfolgreichen "Let's Dance"-Reise stolz begleitet. Und auch bevor die Show begann, gab ihm die erfahrene TV-Frau einen Rat mit auf den Weg.

Diego Pooth (21) hat in diesem Jahr an der Seite von Ekaterina Leonova (38) die 18. Staffel von "Let's Dance" gewonnen. Mutter Verona Pooth (57) erinnerte sich am 4. Juli in der "NDR Talk Show" an die ursprüngliche Anfrage für die beliebte TV-Show zurück und erklärte: "Tanzen war Lichtjahre entfernt. Es hat ja niemand in dieser Familie Tanztalent." Ihrem Sohn habe sie gesagt, er könne es mit dem nötigen Taktgefühl schaffen. "Von mir wirst du es nicht geerbt haben", erklärte sie aber.

Dennoch konnte sie Diego einen Tipp mit auf den Weg geben. "Wenn du schlau bist, flieg nicht in der ersten Runde raus, das wäre echt blöd. Schaffe die dritte und bei der fünften feiere ich Dich und jetzt hat er gewonnen", erklärte sie. Bis zum "Dancing Star"-Titel musste sich Diego über mehrere Wochen beweisen. "Ich muss sagen, ich bin schon sehr stolz darauf, weil es ein sehr langer Weg war", sagte seine Mutter deshalb.

Sieg von Diego ist "einfach unglaublich"

Bereits nach Diegos Sieg Ende Mai schwärmte Verona Pooth von ihrem Sohn. erklärte sie, sein Sieg sei "einfach unglaublich". Anfangs habe sie noch nicht daran geglaubt, doch mit den Wochen habe seine Leistung sie optimistisch gestimmt. "Ich kann das gar nicht glauben, was habt ihr beide denn da gemacht?! 15 Wochen in der Turnhalle eingesperrt und da ist so etwas Schönes rausgekommen!", lobte sie ihn und Leonova.

Die beiden hatte sie bei den meisten Shows vom Publikum aus angefeuert. Auch beim Finale war die TV-Moderatorin selbstverständlich dabei. Sie konnte live mitverfolgen, wie ihr Sohn sich vor Fabian Hambüchen (37) und Taliso Engel (23) platzierte. Pooth konnte sich dank des Telefonvotings über den ersten Platz freuen. Von der Jury hatte er mit 87 von 90 Punkten die niedrigste Punktzahl der drei verbleibenden Kandidaten erhalten.