Vermögen von Jürgen Drews: Tochter Joelina spricht über seine Finanzen

Joelina Drews spricht jetzt offen über die Finanzen ihres Vaters. Nicht Schlagersänger Jürgen Drews selbst hat den Überblick über sein Vermögen...

Zu Hause bei Jürgen Drews (81) sind die Rollen klar verteilt. Geldangelegenheiten scheint der Schlagersänger getrost einem anderen Familienmitglied zu überlassen. Seine Tochter Joelina (30) gewährt nun einen ehrlichen Einblick in die finanzielle Organisation ihres Vaters.

Geldverwaltung bei Jürgen Drews: Diese Rolle spielt Frau Ramona

Joelina Drews verrät, dass ihre Mutter Ramona (52) bei den Finanzen einen deutlich besseren Überblick habe als der 81-Jährige selbst. Auch Schlagerkollege Achim Petry (51) kenne dieses Szenario nur zu gut. Bei seinen Eltern seien die Rollen in finanziellen Angelegenheiten ähnlich verteilt. Vater Wolfgang Petry überlasse die Geldverwaltung weitgehend seiner Frau Rosemarie, schildert der Sänger im Podcast " ". Der 51-Jährige meint zu Joelina Drews: "Mein Papa wäre komplett lebensunfähig ohne meine Mutter und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei deinem Vater ähnlich ist." Die 30-Jährige bejaht die Aussage, ohne zu zögern: "Genau das wollte ich auch gerade sagen."

Die Münchnerin betont: "Das stimmt schon, im Fall meiner Eltern ist es auch so, dass meine Mama die Finanzen verwaltet. Sie war auch diejenige, die dann meinen Papa viel unterstützt hat. Also nicht so, dass sie ihn finanziell unterstützt hat, aber die hat halt alles in die Hand genommen – Planerei und so."

Jürgen Drews und Ehefrau Ramona sind seit 1995 verheiratet. © imago/Future Image

Joelina Drews spricht über Rollenverteilung der Eltern: "Haben es nicht so mit dem Geld"

Dass sich Jürgen Drews auf seine Frau verlassen kann, steht für den Schlagerstar außer Frage. Der 81-Jährige leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Im Alltag unterstützt Ramona ihn stets, wo sie nur kann. Dass seine Liebste ihm auch bei den Finanzen zur Seite steht, ist daher wenig überraschend. Tochter Joelina erklärt mit Blick auf die Rollenverteilung ihrer Eltern: "Es gibt ja Männer, die in Finanzen besser sind als Frauen. Genauso gibt es aber halt Frauen, die in Finanzen besser sind als Männer." Bei Jürgen Drews und ihrer Mutter sei offensichtlich, dass Ramona in diesem Punkt versierter ist.

Dieser Umstand ist nicht allzu verwunderlich. Als Sänger liegt der Fokus von Jürgen Drews schließlich seit vielen Jahren auf der Musik und nicht auf Zahlen. "Man sagt ja auch immer, gerade in der Kreativbranche, wir haben es nicht so mit dem Geld", so Joelina Drews belustigt. Ob die Nachwuchskünstlerin damit auch auf sich selbst anspielt? Im Fall ihres Vaters scheint diese Einschätzung durchaus zuzutreffen.