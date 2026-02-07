Vermögen von Frank Zander: Warum sich seine Ehefrau sein Geld schnappt

Bei Frank Zander und seiner Liebsten sind die Rollen klar verteilt. Ehefrau Evy hat die finanzielle Macht – aus ganz bestimmtem Grund. Zander spricht jetzt Klartext über sein Vermögen und das Eheleben.

Frank Zander (83) heiratete 1968 mit 26 Jahren seine große Liebe Evy (78). Der bekannte Schlagersänger und seine Frau sind unzertrennlich – das Paar ist ein eingespieltes Team. Zu Hause bei den Zanders übernimmt jeder seine Rolle. Frank sorgt für Stimmung, während Evy die Finanzen im Blick behält...

Warum sich Frank Zanders Frau sein Geld schnappt

Im Interview mit der Zeitschrift "Neue Post" verrät Frank Zander, dass seine Frau sein Vermögen verwaltet. Der Grund liege auf der Hand: "Ich kann mit Geld nicht umgehen." Die Beschäftigung mit Finanzen liege Evy im Blut, sie "ist die Tochter eines Geschäftsmanns". Frank Zander witzelt: "Wenn Geld kam, sagte sie immer: 'Gib mal her.'" Seine Frau habe das Vermögen fest im Griff – die beste Finanzverwalterin lebt im eigenen Haus.

Vermögen: Wie viel Geld hat Frank Zander?

Glaubt man den Angaben von " ", belief sich Frank Zanders Gesamtvermögen im Juli 2024 auf rund 1,9 Millionen Euro. Das Geld habe er hauptsächlich durch seine Einnahmen als Sänger und Musikproduzent verdient. Auch als TV-Moderator von Sendungen wie "Plattenküche" (WDR) machte er Umsätze.

"Eigentlich passen wir wenig zusammen"

Seine Frau ist Frank Zanders Ein und Alles. Ein Leben ohne Evy kann sich der Musiker nicht mehr vorstellen. Doch Zander meint, dass die Liebe zwischen den beiden nicht selbstverständlich sei. "Ich bin Wassermann, sie Stier – eigentlich passen wir wenig zusammen. Stiere sind rechthaberisch." Frank Zander betont, dass mit Evy nicht zu spaßen sei: "Ich bin Straßenköter, sie ein Kampffrettchen. Niedlich, aber wehe, du steckst den Finger rein."

Frank Zander (r.) mit seiner Frau Evy und Sohn Marcus im Jahr 2017 in Berlin. © imago/Future Image

Ehefrau sieht rot: "Kippte Wodka-Cola über das Kleid"

Wenn es um ihren Mann geht, sei Evy stets auf Alarmbereitschaft. "Meine Frau passt wirklich auf." Frank Zander erinnert sich an einen prägenden Moment zurück, der zeigt: Bei seiner Liebsten ist Vorsicht geboten. "Einmal war ich bei einer Veranstaltung mit Schönheitsköniginnen und flirtete. Mit einer machte ich ein Foto und sie kam besonders dicht. Evy war direkt hinter ihr und kippte ihr Wodka-Cola über das weiße Kleid." Zander sei die Aktion seiner Frau unangenehm gewesen. Doch der Musiker meint: "Stutenbissigkeit ist nun mal so."

"Ohne Evy würde ich schlecht aussehen"

Ohne seine Frau wäre Zander im Alltag "verloren": "Ich kann nie Nein sagen. Ich würde mit irgendwelchen Mädels mitgehen, versumpfen und alles andere vergessen." Das gewohnte Miteinander mache die beiden unzertrennlich. Für Frank Zander steht nach jahrzehntelanger Ehe fest: "Ohne Evy würde ich ziemlich schlecht aussehen."