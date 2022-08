Verlobung im Hause Wittelsbach: Ludwig Prinz von Bayern will heiraten

Wie das Haus Wittelsbach mitteilt, hat sich Ludwig Prinz von Bayern verlobt. Wann findet die Hochzeit statt und wer ist die Verlobte des Ururenkel von Bayerns letztem König?

Ludwig Prinz von Bayern (40) hat sich in Berchtesgaden mit der Politik- und Kriminalwissenschaftlerin Sophie-Alexandra Evekink verlobt. Das teilte die Verwaltung des Hauses Wittelsbach am Mittwoch mit.

Ludwig Prinz von Bayern: Verlobung mit Sophie-Alexandra Evekink

Der Hochzeitstermin stehe noch nicht fest. Ludwig Prinz von Bayern ist Ururenkel von Bayerns letztem König Ludwig III. und der älteste Sohn von Beatrix und Luitpold von Bayern. Er studierte den Angaben nach Jura in Göttingen, unter anderem mit Fokus auf dem Thema Menschenrechte, und engagiert sich in der Entwicklungshilfe.

Auf Bitten von Franz Herzog von Bayern, dem Chef des Hauses Wittelsbach, übernahm Prinz Ludwig repräsentative und ehrenamtliche Aufgaben für die Familie. Er wurde unter anderem mit der Bayerischen Staatsmedaille für Soziale Verdienste ausgezeichnet.

Wer ist die Verlobte von Ludwig Prinz von Bayern?

Die Verlobte stammt aus einer niederländisch-kanadischen Familie und wurde den Angaben nach 1989 in Singapur geboren. Sie wuchs in Kanada und den Niederlanden auf, studierte in England Politik- und Kriminalwissenschaften und arbeitete unter anderem sieben Jahre lang bei den Vereinten Nationen in New York, zuletzt für Generalsekretär Antonio Guterres im Büro für nachhaltige Entwicklung. Zurzeit ist die Doktorandin und Dozentin an der Universität Oxford.