Verlobung geplatzt? Yolanda Hadid soll sich getrennt haben

Hochzeit geplatzt? Yolanda Hadid und Joseph Jingoli sollen sich getrennt haben. Das Paar war seit 2017 zusammen und hatte sich 2022 verlobt.

Ist Yolanda Hadid (61) wieder Single? Wie das US-Magazin "People" berichtet, haben sich die 61-Jährige und ihr Verlobter Joseph Jingoli getrennt. Laut einer Quelle habe die ehemalige "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin die Verlobung bereits im Januar gelöst. Die Trennung soll einvernehmlich verlaufen sein - beide blicken demnach mit schönen Erinnerungen auf die gemeinsame Zeit zurück.

Den Geschäftsführer eines Bau- und Entwicklungsunternehmens lernte Yolanda Hadid 2017 kennen, als sie nach Pennsylvania zog. Zum zweiten Jahrestag widmete sie rührende Worte: "Alles, wofür ich in meinem Leben gebetet habe, bist du. Danke, dass du so ein helles Licht in meinem Leben bist, die Ruhe in meinem Sturm und der ehrenwerteste Mann, den ich kenne." 2022 machte er ihr schließlich einen Heiratsantrag.

Um ihre Hand hatte Jingoli in ihrer niederländischen Heimat angehalten. Das ehemalige Model wurde in Papendrecht geboren. Die Verlobung machte Yolanda Hadid aber erst zwei Jahre später öffentlich, als sie bei einem Hausbesuch des Magazins auf ihrer Ranch von ihrem "Verlobten" sprach. Statt zum Altar soll das Paar nun getrennte Wege gehen.

Es wäre ihre dritte Ehe gewesen

Bevor Yolanda Hadid mit dem Bauunternehmer Joseph Jingoli liiert war, war sie von 2011 bis 2017 mit dem Grammy-prämierten Musikproduzenten David Foster (75) verheiratet. Ihr erster Ehemann war der Luxusimmobilienentwickler Mohamed Hadid, mit dem sie drei Kinder hat: die international erfolgreichen Models Gigi (30) und Bella (28) sowie Sohn Anwar (25). Die Ehe hielt sechs Jahre und wurde im Jahr 2000 geschieden.