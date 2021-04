Verlobung bei "taff"-Moderator Daniel Aminati: Er zeigt Foto des Antrags

Auf den Malediven ist "taff"-Moderator Daniel Aminati vor seiner Freundin auf die Knie gegangen. Auf Instagram zeigt er den Moment der Verlobung und freut sich über die Antwort seiner Angebeteten: "Sie hat Ja gesagt!"

Daniel Aminati (47) hat seinen Urlaub bereits bestmöglich genutzt, . Denn der ProSieben-Moderator ist am Strand der Malediven vor malerischer Kulisse aufs Knie gegangen und hat seiner Liebsten Patrice Fischer einen Antrag gemacht. Und die Angebetete? "Sie hat Ja gesagt!", freut sich Aminati in der Bildunterschrift. Die beiden sind seit 2019 ein Paar, wann die Hochzeit steigen soll hat er noch nicht im Post verraten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Daniel Aminati verlobt: Promi-Freunde gratulieren

Die Glückwünsche seiner prominenten Freund*innen ließen da natürlich nicht lange auf sich warten. Model und "taff"-Kollegin Rebecca Mir (29) etwa sah das Ganze als längst überfällig an: "Endlichhhhhh. Ich freu mich so sehr für euch", schrieb sie. Ihr Ehemann Massimo Sinató (40) ergänzte: "Mögt Ihr immer mit Freude und Liebe gemeinsam durchs Leben gehen. Mögt Ihr immer so verliebt sein wie am heutigen Tag! Viel Glück und Freude wünschen wir Euch für Euer Leben zu Zweit. Wir gratulieren Euch vom ganzen Herzen zu Eurer Verlobung."

Die zwei sind bei Weitem nicht die einzigen Promis, die sich für die Verlobten freuen. Musiker Eko Fresh (37) ließ ein "Super Brudi" da, Wayne Carpendale (44) ein "Well done, Digger. Glückwunsch!" Und auch "Bachelor" Sebastian Preuss (30), Model und Moderatorin Patricia Kaiser (36) und TV-Koch Nelson Müller (42) tummeln sich unter anderem unter den zahlreichen Gratulant*innen.