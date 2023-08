"Verliebt in Berlin": Ex-Soap-Star Hubertus Regout outet sich als Transfrau und heißt nun Georgea

Hubertus Regout, der Darsteller von "Hugo Haas" bei "Verliebt in Berlin", outet sich als Transgender – und lebt nun unter dem Namen Georgea Regout in Los Angeles.

Die Rolle als Modedesigner "Hugo Haas" in der Telenovela "Verliebt in Berlin" machte Hubertus Regout berühmt. Doch Hubertus Regout existiert nicht mehr – der Serienstar lebt nun öffentlich als Transgender.

Der Weg zur Transfrau war lang: Zunächst outete sich Regout im Jahr 2019 in ihrer Wahlheimat Amerika als non-binär, nannte sich George und veränderte sich auch optisch auffallend. Seit sieben Jahren lebt sie in Los Angeles, übernahm dort unter anderem eine Rolle im Videospiel-Blockbuster "Call of Duty" und spielt am Theater. Aktuell entsteht ein neues Filmprojekt. Nun ist Regout auf dem Weg zu sich selbst einen Schritt weitergegangen: "Hubertus ist Geschichte. Ich heiße Georgea – und bin eine Trans-Frau", erklärt die Schauspielerin gegenüber " ".

"Verliebt in Berlin"-Star Regout: "Hubertus ist Geschichte – Ich heiße Georgea"

"Seit November 2022 präsentiere ich endlich auch nach außen das, was ich immer schon in mir getragen habe: meine Weiblichkeit. Denn das war ich schon immer: eine Frau, die Hubertus und später George als Schutz um sich herum getragen hat. Und wer mich von früher kennt, wird wissen: Hubertus war ein Paradiesvogel, der jetzt endlich fliegen kann", beschreibt Regout ihre Metamorphose. Laut Bericht sind auch schon alle Dokumente umgeschrieben.

Hubertus mag folglich zwar Geschichte sein, doch vergessen wird er nicht: "Hubertus war ein sehr wichtiger Teil von mir. Er hat mir die Basis für das geschaffen, was ich heute bin. George hat mich nach Los Angeles gebracht, die Stadt ist meine kreative und spirituelle Heimat", erklärt Regout, weshalb persönlich Gegenstände von Hubertus oder George auch ganz bewusst aufgehoben und nicht weggegeben werden.

Regout über neues Lebensgefühl: "Georgea fühlt sich endlich stark genug, allein für sich zu stehen"

Als Georgea fühlt sich Regout offenbar endlich am Ziel der Reise: "Jetzt, nach vielen Jahren der Angst und Unsicherheit, fühlt sich Georgea endlich stark genug, allein für sich zu stehen."