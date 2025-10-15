Verena Kerths Ex fliegt aus TV-Show: Hat Marc Terenzi zu viel ausgeplaudert?

Überraschendes Aus für Marc Terenzi bei "Promi Big Brother" 2025: Nach seinem Rauswurf resümiert er über die Gründe und stellt sich den Vorwürfen, er habe nicht seinen wahren Charakter gezeigt. Dabei plaudert er auch aus, dass er einen Plan verfolgt hat.

Eigentlich galt er als einer der Favoriten auf den Sieg von "Promi Big Brother" 2025, doch am Dienstagabend dann die überraschende Wendung: Marc Terenzi fliegt aus der beliebten Sat.1-Show. Warum hat der ehemalige Boyband-Star die Gunst der Zuschauer verspielt? Hat er zu tiefe Einblicke in die öffentliche Schlammschlacht mit Verena Kerth gegeben? Hatte er seine Enthüllungen von langer Hand geplant? Jetzt spricht der Sänger Klartext.

Marc Terenzi: "Promi Big Brother"-Kandidaten werfen ihm falsches Spiel vor

Dass Marc Terenzi eine große Fanbase hinter sich stehen hat, bewies er bereits 2017 mit seinem Sieg bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Doch bei "Promi Big Brother" konnte er diesen Erfolg nun nicht wiederholen. Nach anfänglichen Sympathien wendete sich das Blatt, seine Mit-Konkurrenten warfen Terenzi vor, ein falsches Spiel zu spielen. Im Gespräch mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel stellt er sich nun diesen Vorwürfen.

Bereits zu Beginn der Show zeigte sich Marc Terenzi sehr offen und erhob in der ersten Folge schlimme Vorwürfe gegen seine Ex-Partnerin Verena Kerth. Sie habe ihn geschlagen und ohne Essen mehrere Tage eingesperrt. Gegen diese Behauptungen wehrte die Münchnerin sich und sagte der AZ exklusiv: "Ich weiß nicht, warum er diese Lügen verbreitet. Er war ein Alkoholiker, der unberechenbar gewesen ist."

Ihre Trennung endete in einer Schlammschlacht: So vertraut wird man Marc Terenzi und Verena Kerth höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen. © BrauerPhotos/H.Ross

Nach Rauswurf: Marc Terenzi reagiert auf Fake-Vorwürfe

Hat Marc Terenzi etwa zu viel ausgeplaudert? Darauf angesprochen sagt er in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" ehrlich: "Vielleicht, ich weiß es nicht." Dennoch sei diese Selbstoffenbarung von seiner Seite aus wichtig gewesen, wie er betont: "Ich habe versucht, alles, was in mir drin steckt, auszusprechen. Ein anderer Weg funktioniert nicht. Ich war kaputt und habe nie darüber gesprochen. Ich habe gedacht, ich versuche mal etwas anderes, sage das alles und gucke, was passiert."

Bei "Promi Big Brother" hat Marc Terenzi über seine Beziehung mit Verena Kerth ausgepackt. © Joyn

Hinter seinem Rücken spekulierten die Promi-Kandidaten jedoch, ob Marc Terenzi mit einem Plan in die Show gekommen sei und ein falsches Spiel spiele. "Vielleicht war es für die anderen [ 'Promi Big Brother'-Kandidaten, d.R. ] zu viel", sagt er dazu. "Ich kann nicht erwarten, dass andere meine Situation verstehen. Ich habe versucht, loszulassen. Das ist neu für mich." Dass er über seine persönlichen Beziehungserfahrungen mit Ex Verena Kerth gesprochen hat, sei aber nicht geplant gewesen. "Es gibt Momente, da triggert dich eine Frage und auf einmal kommt alles hoch."

"Promi Big Brother"-Plan von Marc Terenzi: So wollte er die Show gewinnen

Aber einen Plan für eine möglichst erfolgreiche Teilnahme an "Promi Big Brother" 2025 hatte der Sänger dennoch geschmiedet: Er wollte mit anderen Teilnehmern eine Allianz gründen, um gemeinsam das Finale zu erreichen. "Ich habe gedacht, das funktioniert so", gibt er gegenüber den Moderatoren der "Late Night Show" zu. Melissa Khalaj verwundert es nicht, dass dieses Vorhaben gescheitert ist und für Marc Terenzi im Rauswurf geendet hat. "Für alle anderen, die mal zu ‘Promi Big Brother’ kommen wollen: Das funktioniert nicht. Das haben schon andere Promis vor euch probiert. Diese Allianzen – macht das in anderen Reality-Shows", lautet ihr Rat. Für Marc Terenzi ist das aber zu spät, er musste als vierter Promi das Trash-Format verlassen.