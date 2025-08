Verena Kerth plötzlich wieder im TV gefragt: Neuer Job – was Giulia Siegel damit zu tun hat

TV-Comeback für Verena Kerth. Nach dem Trennungs-Zoff mit Marc Terenzi kehrt die Münchnerin langsam zurück ins Rampenlicht – und angelt sich nun offenbar gleich zwei neue Jobs im Reality-Fernsehen. Einer davon könnte besonders brisant werden – auch Dauerrivalin Giulia Siegel soll dabei sein.

Nach der turbulenten Trennung von Sänger Marc Terenzi (47) und dem anschließenden schmutzigen Gerichtsstreit – bei dem Terenzi letztlich freigesprochen wurde – schien es ruhig geworden zu sein um Verena Kerth (44).

Lukrativer Deal: Verena Kerth verdient Geld mit TV-Format

Jetzt überrascht die Münchnerin mit einem lukrativen TV-Deal. Nach AZ-Informationen soll sie in den vergangenen Tagen für das Reality-TV-Format "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+) in Kolumbien heimlich gedreht haben. Ausgang noch ungewiss.

Ex-Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlović (31) ist von RTL als Moderator ausgetauscht worden. Twenty4Tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt, präsentiert 2025 die neue Staffel.

Zwölf prominente Teilnehmerinnen stellen sich den Urwald-Herausforderungen – und können bis zu 50.000 Euro gewinnen. Noch sind Details der neuen Staffel streng geheim. Fest steht aber: Es handelt sich um eine Mischung aus Wettbewerb, Camp-Feeling und jeder Menge Frauenpower.

Verena Kerth für "Prominent zerfetzt" im Gespräch

Doch das ist offenbar erst der Anfang: Verena Kerth soll auch für das noch nicht offiziell bestätigte Format "Prominent zerfetzt" angefragt worden sein – und das sorgt schon vorab für Gesprächsstoff. Der Clou der neuen Show: Statt Ex-Paare wie bei "Prominent getrennt" kämpfen hier ehemalige Reality-Feinde im Team – und müssen ihre Streitigkeiten überwinden, um gemeinsam Challenges zu meistern.

Giulia Siegel und Verena Kerth: Explosives Wiedersehen im TV?

Ein mögliches Duo sorgt dabei besonders für Aufmerksamkeit: Verena Kerth und Giulia Siegel. Die beiden einstigen Schickeria-Freundinnen sind seit Jahren nicht gut aufeinander zu sprechen. Die AZ weiß: Zwischenzeitlich bat man Gastgeber von Promi-Events sogar darum, die beiden Münchnerinnen nicht gemeinsam einzuladen.

Öffentliche Sticheleien, unterschwellige Kommentare und alte Kränkungen prägten ihr Verhältnis – ein gemeinsamer Auftritt bei "Prominent zerfetzt" böte also pures Konfliktpotenzial. Ob das Format wirklich Realität wird, ist noch unklar. RTL hat sich bislang nicht offiziell geäußert.

Verena Kerths Rückkehr ins TV kommt nicht zufällig. Nach einer emotional aufgeladenen Phase mit Ex Marc Terenzi und einem Imagewandel nach der kurzzeitigen Moderation von "My Style Rocks" (Sport1) scheint die 44-Jährige bereit zu sein für einen Neuanfang. Und wenn Verena Kerth wirklich mit Giulia Siegel in einem Format aufeinanderträfe, dürfte das nicht nur für gute Quoten sorgen, sondern auch für reichlich Schlagzeilen.