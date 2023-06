"Verdammte Abzocker!" Spotify-Boss schießt nach Podcast-Aus gegen Harry und Meghan

Der Podcast "Archetypes" von Harry und Meghan wird bereits nach der ersten Staffel wieder eingestampft. Ein ranghoher Spotify-Mitarbeiter giftet nun heftig gegen die Sussexes.

Scharfe Kritik an Harry und Meghan! Nachdem zuletzt das überraschende Aus ihres gemeinsamen Podcasts "Archetypes" bekannt wurde, schießt nun ein ranghoher Mitarbeiter von Spotify heftig gegen die Sussexes.

Der Grund: Beide sollen für das Projekt, das Ende 2020 öffentlich wurde, umgerechnet rund 23 Millionen Euro erhalten. Geliefert haben sie aber viel zu wenig. Bis heute sind lediglich zwölf Folgen mit einer Laufzeit von je knapp einer Stunde erschienen.

Grund genug für Bill Simmons, den Leiter der Abteilung Podcast-Innovation und -Monetarisierung, heftige Kritik zu üben: "'Die verdammten Abzocker'. Das ist der Podcast, den wir mit ihnen hätten machen sollen", wetterte er in seinem "The Bill Simmons Podcast".

Simmons schoss schon einmal gegen Harry: "Du warst nicht mal der Lieblingssohn"

Es ist nicht das erste Mal, dass der ranghohe Spotify-Mitarbeiter scharfe Worte wählt. Erst im Januar giftete er in Richtung Harry: "Schießt diesen Kerl in die Sonne... Ich bin diesen Kerl so leid", sagte er: "Was bringt er auf den Tisch? Er jammert nur rum und gibt ständig Interviews. Wen interessiert das schon? Wer interessiert sich schon für dein Leben? Du warst nicht mal der Lieblingssohn."

Ob Harry und Meghan tatsächlich die volle Summe von 23 Millionen Euro erhalten, ist indes noch unklar. Laut britischen Medien erwägt Spotify, nicht den gesamten Betrag auszuzahlen, da das Ehepaar die Produktivitätsvorgaben nicht eingehalten habe.