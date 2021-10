Verblüffender Auftritt von Herzogin Kate in Knallrot

Hochgeschlossen und doch sexy präsentiert sich Herzogin Kate bei einer Charity-Veranstaltung in einem komplett in Knallrot gehaltenen Look.

19. Oktober 2021 - 14:06 Uhr | (ili/spot)

Herzogin Kate auf dem Weg zu einer Charity-Veranstaltung in London. © imago/i Images

Herzogin Kate (39) war in ihrem auffälligen Ensemble der absolute Hingucker bei einer Veranstaltung zur Suchtprävention im BAFTA-Hauptquartier in Piccadilly, London, bei der sie eine Grundsatzrede hielt. Die Herzogin von Cambridge trug einen plissierten, knallroten Midirock und einen farblich passenden Rollkragenpullover. Dazu kombinierte sie spitze Ralph-Lauren-Pumps und eine trendy Micro-Handtasche von DeMellier - beides aus hellbraunem Leder. Das lange gewellte braune Haar hatte sie zum lockeren Seitenscheitel frisiert. Das Make-up war dezent gehalten. Als Schmuck trug sie lediglich zwei kleinere Creolen und ihren legendären Verlobungsring. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Styling-Queen Kate Erst am Wochenende hatte sie beim Earthshot Prize in einem fliederfarbenen Abendkleid überzeugt. Der ganz große Coup gelang Herzogin Kate und ihrem Stylingteam allerdings bei Premiere des neuen James-Bond-Streifens "Keine Zeit zu sterben" Ende September in London. In ihrem goldenen Abendkleid verzauberte sie Gäste, Zuschauer und Presse. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de