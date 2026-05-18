Veränderung bei Helene Fischer: Was sie über ihr Aussehen verrät

Helene Fischer bemerkt an sich eine große Veränderung. Die Schlagerkönigin spricht nun offen über ihr Aussehen und was ihr dabei wichtig ist.

Seit über 20 Jahren begeistert Helene Fischer (41) auf den großen Schlagerbühnen. In der Zeit machte die Sängerin eine große Entwicklung durch – Veränderung gehört auch für die Ex von Florian Silbereisen zur Karriere dazu. Welchen Wandel sie beobachten konnte, verrät Fischer jetzt.

Veränderung bei Helene Fischer: Vergleich mit Schlagerkollegen

Beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" feierte Helene Fischer im Mai 2005 TV-Premiere. Schon damals habe die Sängerin große Unterschiede zu ihren Schlagerkollegen bemerkt, schildert sie nun im Interview mit " ". "Das Gefühl, anders zu sein, kenne ich tatsächlich schon sehr lange. Gerade am Anfang meiner Karriere hatte ich oft das Gefühl, Dinge anders zu machen als viele andere."

Helene Fischer spricht dabei konkret über ihre Auftritte. Auf der Bühne bewege sie sich mehr und ihre Shows seien aufwendiger inszeniert. Aus heutiger Sicht merkt die Sängerin, dass sie sich über die Jahre stark verändert habe. Früher fand sie es komisch, anders zu sein. Jetzt sieht sie das als Teil ihrer Persönlichkeit. Sie sagt: "Und genau das macht es am Ende auch aus."

Helene Fischer verrät über ihr Aussehen: "Für mich hat eine gute Hautpflegeroutine mittlerweile mehr Gewicht als das perfekte Make-up." © imago/Andre Lenthe

Was Helene Fischer jetzt über ihr Aussehen verrät: "Mehr Gewicht"

Einen weiteren Wandel bemerkt Fischer beim Thema Schönheit und Beauty. Über ihr Aussehen verrät die Schlagerkönigin: "Ich habe gelernt, dass man mit sich selbst sehr, sehr gut umgehen muss. Für mich hat eine gute Hautpflegeroutine mittlerweile mehr Gewicht als das perfekte Make-up oder ein noch perfekterer Lidstrich oder noch tollere Wimpern. Die Haut ist die Grundbasis. Sowohl von innen als auch von außen strahlen, das ist für mich viel wichtiger geworden."

Auch ein gesundes Körperbewusstsein spiele für die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin eine zentrale Rolle. "Ich versuche, mich ausgewogen und gut zu ernähren, behandle meinen Körper gut und versuche, mich jeden Tag zu lieben und so anzunehmen, wie ich bin."