"Dahoam is Dahoam" gehört zu den erfolgreichsten TV-Serien made in Bayern. Damit die Dreharbeiten auch in Zukunft stattfinden können, braucht es bestimmte Regeln. Produzent Robin von der Leyen hat mit der AZ gesprochen...

Fast täglich flimmert eine neue Folge von "Dahoam is Dahoam" über die heimischen Bildschirme. Um eine bayerische Serie so erfolgreich zu produzieren, braucht es Leidenschaft und viel Herzblut. Doch heutzutage wird ein weiterer Aspekt immer wichtiger: der Klimaschutz. Wie kann nachhaltiges Drehen am Serien-Set bei Dachau realistisch umgesetzt werden? Und welche Bedingungen müssen dafür eingehalten werden?

Umweltbewusstsein in BR-Serie: "Am Set wird diese Devise gelebt"

Das dürfte wohl kaum einer besser wissen als Robin von der Leyen. Der Geschäftsführer der Constantin Television GmbH ist seit dem Start von "Dahoam is Dahoam" 2007 als Produzent dabei und hat in dieser Funktion das Thema Nachhaltigkeit am Set maßgeblich mit vorangetrieben. "Mir persönlich ist das außerordentlich wichtig, denn wir müssen unseren Kindern eine Welt übergeben, die mindestens genauso schön ist wie die, in der wir leben", sagt er der AZ. "Zu Hause achte ich auf Nachhaltigkeit und auch am Set von 'Dahoam is Dahoam' wird diese Devise gelebt."

Bis vor ein paar Jahren wurden Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den meisten TV-Produktionen nur wenig beachtet - anders als bei "Dahoam is Dahoam". Der Produzent betont, dass man bereits zum Start auf den Naturschutz geachtet habe: "Für eine ordentliche Produktion war es schon immer wichtig, wenig Müll zu produzieren und Außendrehorte möglichst im Originalzustand zu hinterlassen."

Robin von der Leyen ist seit der ersten Folge von "Dahoam is Dahoam" als Produzent dabei. © Eleana Hegerich

Erste klare Regeln formten sich dann 2020 im Arbeitskreis "Green Shooting", der von der Constantin Television GmbH mitbegründet wurde. Nach den Richtlinien müssen 22 Punkte erfüllt werden, um mit dem "Green Motion"-Label ausgezeichnet zu werden. Damit wird sichergestellt, dass sich Produktionen wie "Dahoam is Dahoam" an gewisse Standards halten, um ressourcenschonend zu drehen.

Fahrrad statt Auto: Bei "Dahoam is Dahoam" wird bewusst auf umweltbewusste Beförderungsmittel gesetzt. © BR/Marco Orlando Pichler

Drei Säulen für nachhaltiges Drehen bei "Dahoam is Dahoam"

Aber was muss umgesetzt werden, damit umweltfreundliche Dreharbeiten gegeben sind? "Wir haben drei Säulen in unserer 'Green Production Arbeitsgruppe' beschlossen, die ein Nachhaltigkeitskonzept aufbauen sollen", sagt Robin von der Leyen der AZ. Eine wichtige Säule ist der Produktionsprozess. "Die Dreharbeiten sollen umweltschonend und nachhaltig sein. Cast und Crew soll zu dieser Thematik ein Bewusstsein geschaffen werden."

Porzellan statt Einweggeschirr für Produktionsmitarbeiter am Set: Die Macher von "Dahoam is Dahoam" setzen ein klares Zeichen für Umweltbewusstsein. © Ewa Wiese

Eine weitere Säule bilden die Zuschauer, so von der Leyen: "Hier wollen wir durch das Storytelling inspirieren und aufklären. Wir sind eine öffentlich-rechtliche Produktion und da gehört ein Bildungsauftrag dazu." In der Serie wird ein bestimmter Alltag vorgelebt, der die Menschen vor den heimischen Bildschirmen im besten Falle inspirieren soll. "In unserem TV-Dorfladen gibt es etwa alle trockenen Lebensmittel unverpackt. Bei uns wird in der Serie über autofreie Zonen und Tempolimits diskutiert, genauso wie E-Mobilität, Mülltrennung und Carsharing." Zu guter Letzt gibt es noch die Gestaltung des Drehorts: "Wichtig ist hierbei der verantwortungsvolle Umgang mit der Produktionsstätte."

Im Dorfladen können die Bewohner von Lansing viele Lebensmittel unverpackt einkaufen. © BR/Marco Orlando Pichler

Maßnahmen am Set: So wird umweltbewusst gedreht

Wie werden die Maßnahmen in der Praxis am Set umgesetzt? Der Produzent von "Dahoam is Dahoam" gibt der AZ offene Einblicke in die nachhaltige Arbeit an der Serie – wie etwa der Wechsel zu LED-Lampen. "Früher trugen in unseren Studios die riesigen Scheinwerfer ihren guten Teil zur Raumtemperatur bei. Die verbrauchten nicht nur sehr viel Strom, sondern gaben auch viel Hitze ab." Durch die neuen Lampen konnten der Stromverbrauch und der Einsatz der Klimaanlage deutlich reduziert werden. "Das hat einen doppelten Energiespareffekt."

Der Wechsel von XXL-Scheinwerfer zu LED-Lampen hat einen doppelten Energiespareffekt. © Ewa Wiese

Weitere Lösungsansätze, um Dreharbeiten nachhaltiger zu gestalten, sind die Umstellung auf Ökostrom und ein gesunkener Papier-Verbrauch. "Bei uns arbeiten täglich rund 140 Personen, die mit Tagesdispos, Plänen und Drehbücher ausgestattet werden müssen. Die Papierflut war damals uferlos, die mittlerweile immens reduziert werden konnte", sagt Robin von der Leyen im AZ-Gespräch und erklärt weiter: "Beim Einkauf achten wir auf Gütesiegel, Regionalität und Bio-Qualität. Kostüme werden möglichst Secondhand-Kleidungen gekauft. Wir machen keine größeren Reisen, um Emissionen einzusparen. Mit unserem Studiokomplex [ drei große Studios und ein Filmdorf, d.R. ] haben wir einen großen Vorteil, denn wir drehen fast alle Szenen auf unserem Gelände und der nahen Umgebung."

Veggie-Pflicht bei "Dahoam is Dahoam": Warum sich jeder danach richten muss

Auch abseits der Dreharbeiten sind Schauspieler und Crew vor Ort angehalten, umweltbewusst und nachhaltig zu agieren. "Wir setzen den Rahmen und alle Kolleginnen und Kollegen sollen sich auch daran halten", betont der "Dahoam is Dahoam"-Produzent. "In der Kantine etwa wird auf Regionalität gesetzt und es gibt einmal die Woche einen Veggie-Day, dann gibt es nur vegetarisch – da muss sich jeder danach richten. Wer das nicht möchte, muss an diesem Tag sein Essen selbst mitbringen."

Jede Woche gibt es am Set von "Dahoam is Dahoam" einen Veggie-Tag. © Ewa Wiese

Aber was passiert, wenn ein Serien-Star gegen die Auflagen zum nachhaltigen Drehen verstoßen sollte? Dazu gibt es eine klare Ansage vom Chef: "Wer sich nicht an Vorgaben hält, wird ermahnt. Wir sind eine Gemeinschaft und da gibt es nun mal gewisse Regeln." Robin von der Leyen ist sich dennoch sicher: "Niemand würde einfach so Müll achtlos auf den Boden werfen, das ist ja auch eine Frage der Erziehung und des guten Tons. Was das angeht, haben wir überhaupt keine Probleme."

Damit die klaren Regeln am Set zum Thema Nachhaltigkeit eingehalten werden, gibt es mit dem Green Consultant ein unabhängiges Kontrollorgan. "Vom Green Consultant werden die Produktionen dahin gehend überprüft, ob die Kriterien eingehalten werden – aber auch Set- und Aufnahmeleitung achten darauf, dass Vorgaben umgesetzt und eingehalten werden. Dazu gehört im weitesten Sinne eine Set-Hygiene, dass sich alle daran halten sollen." Damit wird gewährleistet, dass Umweltbewusstsein nicht nur draufsteht, sondern auch drinsteckt und die Zuschauer sich noch möglichst lange an ihrer Lieblingsserie erfreuen können.