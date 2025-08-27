Vater von Travis Kelce verrät Details zur Verlobung seines Sohnes

Travis Kelce hat sich mit Taylor Swift verlobt. Papa Ed Kelce hat nun über den romantischen Antrag gesprochen und Details verraten.

Die Katze ist aus dem Sack: Travis Kelce (35) hat Taylor Swift (35) nicht erst jetzt, sondern bereits vor rund zwei Wochen einen Heiratsantrag gemacht. Das enthüllte sein Vater Ed Kelce und gewährt dabei intime Einblicke in den romantischen Moment.

Dinner-Pläne werden zur Verlobung

Die entscheidende Szene fand demnach in einem Garten in Lee's Summit, Missouri statt. "Er führte sie nach draußen, sie wollten eigentlich zum Dinner, und er sagte: 'Lass uns rausgehen und ein Glas Wein trinken'", schildert Ed Kelce. "Dort draußen hat er ihr dann den Antrag gemacht, und es war wunderschön."

Das frisch verlobte Paar ließ die Familie sofort an seinem Glück teilhaben. "Sie haben gleich danach Videoanrufe mit mir, ihrer Mutter und ihren Eltern gemacht, um sicherzustellen, dass alle Bescheid wissen. Es ist großartig, sie zusammen zu sehen", schwärmt der stolze Vater.

Travis habe Swift den Antrag "vor etwa zwei Wochen, vielleicht auch etwas weniger gemacht", so Ed Kelce weiter. "Er wollte es eigentlich bis diese Woche aufschieben. Ich glaube, sie wurde vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber er wollte es bis diese Woche hinauszögern, um etwas Großartiges daraus zu machen, um es zu einem besonderen Ereignis zu machen." Ed Kelce habe ihm immer wieder gesagt, "dass er es auch am Straßenrand machen könnte, an jedem Ort, der es zu etwas Besonderem macht... wenn man auf die Knie geht und um die Hand anhält".

Ed Kelce gewährt auch Einblicke in das Privatleben des Paares. Am Sonntag begleitete er seinen Sohn zur ESPN-Premiere von "The Kingdom". Danach ging es zu Travis nach Hause: "Seine Mutter und ich sind mit ihm zu seinem Haus zum Dinner gefahren, wo Taylor gekocht hat. Wir hatten ein wunderbares Abendessen draußen auf der Terrasse."

Besonders beeindruckt zeigt sich Ed Kelce vom harmonischen Miteinander: "Einfach nur zuzuschauen, wie verrückt die beiden nacheinander sind - das ist unbeschreiblich." Die beiden seien "einfach zwei junge Menschen, die sehr verliebt sind und in einem Rampenlicht stehen, das sie eigentlich nicht gesucht haben, aber das durch ihren Erfolg in ihren jeweiligen Bereichen entstanden ist".

Swift und Kelce gaben ihre Verlobung am 26. August . Das Paar kommentierte die märchenhaften Fotos mit den Worten: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten."