Vater von "Tiger King" Joe Exotic stirbt an Covid-19

Der Netflix-Star Joe Exotic (57) trauert um seinen Vater Francis Schreibvogel. starb Schreibvogel im Zusammenhang eines schweren Verlaufs seiner Covid-19-Erkrankung. Der inhaftierte "Tiger King" soll sich dem Bericht zufolge derzeit um eine Genehmigung bemühen, die ihm erlaube, bei der Beerdigung dabei sein zu dürfen. Die Feierlichkeiten sind für kommenden Samstag (9. Januar) in Oklahoma angesetzt.

Der Todesfall kollidiert mit derzeit laufenden Begnadigungsversuchen des Anwaltteams von Joseph Allen Schreibvogel, so der bürgerliche Name von Joe Exotic. US-Medienberichten zufolge wollen seine Rechtsbeistände noch heute in Washington D.C. beim Stab von US-Präsident Donald Trump (74) vorsprechen, um die Begnadigung schnellstmöglich durchführen zu können.

Joe Exotic wurde im April 2020 unter anderem wegen versuchter Erteilung eines Mordauftrags zu 22 Jahren Haft verurteilt. Bekannt wurde der ehemalige Betreiber eines Privatzoos mit Großkatzen durch die Netflix-Dokuserie "Großkatzen und ihre Raubtiere", im englischen Original schlicht "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness".