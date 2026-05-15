Vanessa Mai über Andrea Bergs Stiefsohn: "Hat kein Ego"

Vanessa Mai und Andreas Ferber, der Stiefsohn von Andrea Berg, führen eine glückliche Beziehung. Jetzt verrät die Sängerin pikante Details über ihren Partner.

Vanessa Mai (34) hat in Andreas Ferber (43) – dem Stiefsohn von Andrea Berg (60) – die große Liebe gefunden. Seit 2017 sind die Schlagersängerin und ihr Manager verheiratet. Eine Zeit, in der Mai viel über ihren Partner und große Unterschiede in der Beziehung gelernt hat.

Stiefsohn von Andrea Berg: Was ihm die Ehefrau abspricht

"Andreas ist schon in vielen Situationen der Mensch, dem ich folge und vertraue. Es ist mir auch wichtig, dass er seine Meinung sagt und dass ich mich auch fallen lassen kann", so Vanessa Mai im Podcast " ". Die Sängerin meint, ihr Partner und sie ergänzen sich perfekt: "Denn wir sind nicht gleich. Schon gleich in manchen Dingen, aber irgendwie sind wir doch auch vom Kern her sehr unterschiedlich."

Während es die Brünette genieße, sich im Leben von Ferber leiten zu lassen, freue sie sich auch, wenn sie selbst manchmal der "Kompass sein darf". Das funktioniere, weil ihr Partner nicht ständig den Drang habe, sich als Mann in der Beziehung beweisen zu müssen, meint die Sängerin. Mai spricht Ferber eine übertriebene Dominanz ab: "Er hat kein Ego. Das ist so schön und ich glaube, der richtige Partner sollte kein Ego haben. Er lässt mich strahlen." Offenbar ist es eines der Beziehungsgeheimnisse des Paares.

Schwärmereien von Vanessa Mai: "Wir sind da auf Augenhöhe"

Vanessa Mais Podcastpartnerin Lola Weippert (30) betont, dass die Sängerin bei ihrer Partnerwahl einen echten Glückstreffer gelandet habe. Weippert meint, es sei oft üblich, "dass sich gerade der Mann von der Frau nicht so wirklich was sagen lassen möchte". Solche Probleme kenne Mai nicht – Ferber sei die perfekte "Art Mann und Mensch" an ihrer Seite. "Also bei Andreas und mir ist es wirklich so: Wir sind da auf Augenhöhe."

Vanessa Mai und Andreas Ferber im Jahr 2022. © imago/Future Image

Vanessa Mai über Altersunterschied mit Ehemann: "Man merkt oft das Kind in mir"

Mit ihren 34 Jahren ist Vanessa Mai neun Jahre jünger als Ehemann Andreas Ferber. Der Altersunterschied war für die Sängerin wohl nie ein Thema. Trotzdem merkt sie an: "Eigentlich ist es ja natürlich auch so, dass er mehr Lebenserfahrung hat, und einfach älter ist, und das merkst du schon. Er ist reifer, und da merkt man oft in mir das Kind noch." Umso schöner sei es für die Schlager-Sängerin, wenn auch sie "manchmal was weiß" und ihrem Partner in verschiedenen Situationen weiterhelfen kann.

Seit 2017 verheiratet: Liebesglück von Vanessa Mai und Andreas Ferber

Bevor Vanessa Mai und Andreas Ferber 2017 vor den Traualtar traten, waren sie bereits vier Jahre ein Paar. Sie lernten sich 2012 beim Feiern in einem Klub in der Nähe von Stuttgart kennen. Andreas' Vater ist Ulrich Ferber (66), der seit 2003 der Mann an der Seite von Schlagerkönigin Andrea Berg ist.