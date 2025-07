Vanessa Kirby präsentiert ihren Babybauch in Berlin

Mit diesem Auftritt stiehlt Vanessa Kirby ihren Co-Stars mühelos die Show: Bei einem "Fantastic Four"-Fanevent in Berlin setzte die Schauspielerin ihren Babybauch in einem engen, halbtransparenten Kleid gekonnt in Szene.

Vanessa Kirby (37) hat bei einer Fan-Veranstaltung zum neuen Kinofilm "Fantastic Four: First Steps" in Berlin einen strahlenden Auftritt hingelegt. Die britische Schauspielerin, die in dem Marvel-Film die Rolle der Sue Storm verkörpert, zeigte sich am Dienstag auf dem roten beziehungsweise blauen Teppich in einem enganliegenden, halbtransparenten Kleid. Dabei setzte sie ihren Babybauch elegant in Szene.

Während Kirby in dem hochgeschlossenen Dress mit seitlichen Cut-outs für die Fotografen posierte, legte sie immer wieder die Hand auf ihren Bauch. So zog sie neben ihren Co-Stars Pedro Pascal, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach - trotz deren teils wild gemusterter Outfits - mit Leichtigkeit alle Aufmerksamkeit auf sich.

Schwanger auf Promo-Tour

Vanessa Kirby, die als Darstellerin in "The Crown" große Bekanntheit erlangte, hatte ihre Schwangerschaft im vergangenen Monat ebenfalls im Rahmen der "Fantastic Four"-Promo-Tour öffentlich gemacht. Zu einem Fototermin in Mexiko erschien sie in einem figurbetonten, blau schimmernden Kleid, unter dem der Babybauch deutlich zu erkennen war.

Dass die Schauspielerin die Pressetermine zu dem neuen Blockbuster schwanger absolviert, könnte passender kaum sein: Ihre Figur Sue ist in "Fantastic Four" ebenfalls schwanger. Der Superheldenfilm kommt am 24. Juli in die deutschen Kinos.

Vater von Vanessa Kirbys Baby ist der ehemalige Lacrosse-Spieler Paul Rabil (39), mit dem sie seit 2022 liiert ist. Mittlerweile soll das Paar verlobt sein, . Vor der Beziehung mit dem Mitgründer der Premier Lacrosse League war Kirby mehrere Jahre mit Dua Lipas heutigem Verlobten Callum Turner zusammen.