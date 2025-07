Vanessa Hudgens erwartet das zweite Kind mit ihrem Ehemann

Gut ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes ist Vanessa Hudgens erneut schwanger. Die Schauspielerin verkündete die Nachricht gemeinsam mit ihrem Ehemann Cole Tucker mit Fotos auf Instagram.

Vanessa Hudgens (36) ist zum zweiten Mal schwanger. Das gab die Schauspielerin am Samstag bekannt: Zusammen mit ihrem Ehemann Cole Tucker (29) posierte sie für Fotos, auf denen ihr Babybauch in Szene gesetzt wird. Auf den Aufnahmen stehen der "High School Musical"-Star und der ehemalige Baseballspieler in weißen Outfits in der Natur und strahlen über das ganze Gesicht, während sie unter anderem auf den freiliegenden Babybauch zeigen.

Erste Schwangerschaft bei Oscars verkündet

"Runde zwei!", schrieb Hudgens unter die Bilder. Das erste Kind des Paares war erst vor rund einem Jahr, am 3. Juli 2024, zur Welt gekommen, am Geburtstag seines Vaters. Die Schwangerschaft hatte die 36-Jährige damals bei den Oscars bekannt gegeben, als sie sich mit Babybauch auf dem roten Teppich zeigte. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Jungen, die Eltern haben das jedoch nicht offiziell bestätigt.

Hochzeit vor zwei Jahren

Vanessa Hudgens und Cole Tucker lernten sich im November 2020 kennen und machten ihre Beziehung am Valentinstag 2021 öffentlich. Nach einer knapp zweijährigen Beziehung folgte im Februar 2023 die Verlobung. Im Dezember desselben Jahres gaben sie sich schließlich in einer romantischen Dschungelhochzeit im mexikanischen Tulum das Jawort.

"Er ist einfach perfekt für mich", schwärmte Hudgens bereits 2021 in einem Interview mit von ihrem Partner. "Ich bin glücklich. Das bin ich wirklich. Ich denke, es ist so wichtig, dankbar für alles zu sein, was man im Leben hat." Erst in der vergangenen Woche eine weitere Liebeserklärung zu Tuckers Geburtstag: "Du bist alles für mich. Keiner macht es besser", hieß es dort.

Vor ihrer Ehe war der einstige Disney-Star fünf Jahre lang mit ihrem Kollegen Zac Efron (37) liiert und danach neun Jahre in einer Beziehung mit "Elvis"-Darsteller Austin Butler (33).