Vanessa Borck bei "Let's Dance" 2026: Woher man die Promi-Kandidatin kennt

Influencerin Vanessa Borck kämpft bei "Let's Dance" 2026 um den Titel "Dancing Star". Woher kennt man die "Princess Charming" und hat sie eine Freundin?

Content Creatorin Vanessa Borck dürfte vielen eher als "Nessi on Tour" bekannt sein. Unter diesem Pseudonym lässt sie ihre Fans und Follower auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Nun tanzt sich die 29-Jährige in die Herzen der TV-Zuschauer, denn sie ist bei der 19. Staffel von "Let's Dance" dabei. Für sie das Wichtigste bei der Teilnahme: "Etwas zu fühlen und Spaß zu haben".

Es ist nicht ihr erster Auftritt in einer TV-Sendung: 2025 stand Vanessa "Nessi" Borck als "Princess Charming" vor den Kameras der queeren Datingshow. Hat sie in der Sendung ihre große Liebe gefunden? Hat sie derzeit eine Beziehung und hat sie eine Tochter?

Vanessa Borck bei "Princess Charming": Hat sie eine neue Freundin?

2025 wagte sich Nessi als Princess in die fünfte Staffel von "Princess Charming". Doch das Liebesmärchen nahm ein unerwartetes Ende. Kandidatin Lotti verließ die Villa freiwillig, da sie für Nessi lediglich platonische Gefühle hatte. Diese hatte sich jedoch laut eigener Aussage bereits verliebt, weshalb sie die Reißleine zog und die Staffel vorzeitig abbrach.

Statt sich zurückzuziehen, ging Nessi in die Offensive und startete im Dezember 2025 ihr eigenes Online-Dating-Format "Nessi In Love". Aktuell ist sie aber laut Medienberichten weiterhin Single.

Vanessa Borck: Das ist "Coupleontour" Ex-Freundin Ina

Schon in ihrer Schulzeit lernte Vanessa Borck ihre spätere Partnerin Ina kennen. Mit der Zeit wurde aus dem Kontakt eine romantische Beziehung. Gemeinsam traten die beiden unter dem Namen "Coupleontour" in den sozialen Medien auf und bauten insbesondere auf Instagram eine große Reichweite auf. Dort teilten sie vor allem Einblicke in ihren Alltag, ihr gemeinsames Leben und ihre Beziehung.

Im Juni 2021 heiratete das Paar. Ein Jahr später wurden sie Eltern ihrer Tochter, die durch eine Samenspende entstanden ist und von Vanessa ausgetragen wurde. Kurz vor der Geburt erlitt Ina einen Schlaganfall. Die anschließende Zeit der Genesung begleiteten beide offen und ausführlich in den sozialen Netzwerken. Zwischen 2021 und 2024 veröffentlichten sie außerdem zwei Jugendsachbücher sowie einen persönlichen Erlebnisbericht.

Im September 2024 gaben Vanessa und Ina ihre Trennung über Instagram bekannt. Seitdem gehen beide getrennte Wege – auch beruflich. In den sozialen Medien treten sie nun jeweils unter eigenem Namen auf. Seither ist Vanessa Borck dort unter "Nessiontour" aktiv, während die gemeinsamen Kanäle von "Coupleontour" eingestellt wurden.

Vanessa Borck: Alleinerziehende Mutter einer Tochter

Seit der Trennung von Ex-Frau Ina zieht Vanessa Borck ihre Tochter Olivia Rose alleine auf. Dies dokumentiert sie auch auf Social Media, achtet dabei aber darauf, nicht das Gesicht ihres Kindes zu zeigen.

Ihr Erziehungsansatz laut einer Fragerunde auf Instagram: Intuitiv mit viel Bauchgefühl. "Ich brauche keine perfekten Pläne oder Ratgeber", erklärt sie damals offen und betonte, wie wichtig es ihr ist, ihrer Tochter emotionale Nähe und Verständnis zu mitzugeben. Trotzdem versuche sie auch klare Grenzen und Regeln miteinzubringen, wo es nötig sei.

Uni-Abschluss: Sie hat einen Master in Wirtschaftspsychologie

Vanessa Borck erblickte auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca das Licht der Welt. Nach der Trennung ihrer Eltern zog sie mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester nach Brandenburg und besuchte ein Privatgymnasium in Grünheide. Was viele nicht von ihr wissen: Die Content Creatorin ist Akademikerin. Vanessa hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und einen Master in Wirtschaftspsychologie.

"Let's Dance"-Teilnahme mit Tanzpartnerin: Vanessa Borck tanzt mit einer Frau

Wie einst Nicolas Puschmann hat sich auch "Princess Charming" Vanessa Borck für eine gleichgeschlechtliche Tanzpartnerin entschieden. "Ich werde bei 'Let’s Dance' mit einer Frau tanzen. Und allein das laut auszusprechen, fühlt sich irgendwie so besonders an, weil es für mich so viel mehr ist als 'nur' Tanzen."