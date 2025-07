"Vampire Diaries"-Star Paul Wesley hat sich verlobt

Heiratspläne bei Paul Wesley: Der "Vampire Diaries"-Star hat sich nach knapp drei Jahren Beziehung mit seiner Freundin Natalie Kuckenburg verlobt.

Schöne Neuigkeiten von "Vampire Diaries"-Star Paul Wesley (42): Der Schauspieler hat sich mit seiner Partnerin Natalie Kuckenburg (25) verlobt. Das Model teilte am Samstag ihrer beiden Hände mit einem riesigen Diamantring am Finger. Dazu schrieb sie: "Yes. Always and forever."

In einer Instagram-Story teilte sie zudem ein Foto eines romantischen Dinners, mit zahlreichen Kerzen und zwei Gläsern Wein. Der Heiratsantrag fand offenbar in Italien statt, wo das Paar derzeit im Urlaub ist. Zuletzt wurden sie am Donnerstag .

Dritte Ehe für Paul Wesley

Für Paul Wesley, der vor allem als Stefan Salvatore in der Serie "The Vampire Diaries" bekannt ist und seit 2022 in "Star Trek: Strange New Worlds" zu sehen ist, wird es die dritte Ehe: Der Schauspieler war von 2011 bis 2013 mit Schauspielerin Torres DeVitto (41) verheiratet. 2019 heiratete er Ines de Ramon (32), die aktuelle Partnerin von Brad Pitt (61). 2022 folgte die Trennung.

Mit dem deutsch-brasilianischen Model Natalie Kuckenburg soll Paul Wesley seit November 2022 liiert sein.