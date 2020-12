"Vampire Diaries"-Star Candice King ist wieder Mutter geworden

Baby-News bei "Vampire Diaries"-Star Candice King: Die Schauspielerin hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram verrät sie den Namen ihrer Tochter.

Candice King bei einem Auftritt in Hollywood.

Birdie Thompson/AdMedia/ImageCollect Candice King bei einem Auftritt in Hollywood.

-Star Candice King (33) ist wieder Mutter geworden. Die Schauspielerin brachte am 1. Dezember eine weitere Tochter zur Welt, Dazu zeigt sie das Foto einer Babyhand, die ihren Daumen umfasst. Die Kleine hört auf den Namen Josephine June King und habe demnach direkt das Herz ihrer Eltern "erobert".

Die zweifache Mutter hat bereits zahlreiche Glückwünsche erhalten, darunter von ihren ehemaligen "Vampire Diaries"-Kolleginnen. "Freue mich so für dich", schreibt etwa Claire Holt (32) in den Kommentaren. "Hi süße Josephine! Tante Kay liebt dich", heißt es von Kayla Ewell (35).

Vater der kleinen Josephine ist der Musiker Joe King (40), mit dem die Schauspielerin seit 2014 verheiratet ist. 2016 kam ihre erste gemeinsame Tochter Florence May (4) zur Welt. Der 40-Jährige hat aus einer vorherigen Beziehung zwei weitere Töchter.