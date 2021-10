Usher ist zum vierten Mal Vater geworden. Auf Instagram begrüßt der Musiker Sire Castrello Raymond auf der Welt. Es ist das zweite gemeinsame Kind mit Freundin Jenn Goicoechea.

Usher (42) ist wieder Vater geworden. Der R&B-Star hat die Geburt seines Sohnes verkündet. "Hallo, mein Name ist Sire Castrello Raymond. Ich bin das neueste Mitglied der Raymond-Crew. Ich wurde am 29. September geboren", heißt es unter anderem in dem Posting.

John Legend sendet Glückwünsche

Der 42-Jährige veröffentlichte dazu ein erstes Bild seines Sohnes, auf dem die Nase und der Mund des Neugeborenen zu sehen sind. Glückwünsche unter dem Post gab es unter anderem von den Musikerkollegen Snoop Dogg (49) oder John Legend (42). Es ist das zweite gemeinsame Kind von Usher und Freundin Jenn Goicoechea.

Der Sänger und Goicoechea, die Vizepräsidentin von Epic Records, waren erstmals im Oktober 2019 zusammen auf einem Konzert gesehen worden. Sie sind bereits Eltern einer Tochter namens Sovereign (1). Dass es erneut ein Kind erwartet, hat das Paar im Mai 2021 bekannt gegeben, in dem es über den roten Teppich der iHeartRadio Music Awards ging - Goicoecheas Babybauch war dabei deutlich zu erkennen.

Der Sänger hat bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Tameka Foster (50) - seinen Sohn Naviyd Ely (geb. 2008) und dessen älteren Bruder Usher Raymond V (geb. 2007). Foster und Usher waren zwischen 2007 und 2009 verheiratet.