AZ-Plus

Uschi Glas über Erziehung: "Vielleicht war ich zu weich"

Ihre Rolle als Mutter nahm Uschi Glas immer ernst. Jetzt spricht die Münchner Schauspielerin über die Erziehung ihrer drei Kinder und zeigt sich nachdenklich.
Max Häussler |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Uschi Glas und ihr ältester Sohn Ben Tewaag im Jahr 2000. Glas hat insgesamt drei Kinder.
Uschi Glas und ihr ältester Sohn Ben Tewaag im Jahr 2000. Glas hat insgesamt drei Kinder. © imago/Sven Simon

Für Uschi Glas (81) war neben der Schauspielerei die Rolle als Mutter stets sehr wichtig im Leben. Die Münchnerin hat drei Kinder, davon zwei Söhne. Ihr ältester Sohn Ben Tewaag (49) stand bereits des Öfteren im Konflikt mit dem Gesetz. Vor wenigen Tagen sorgte der 49-Jährige für Schlagzeilen, nachdem er angeblich einen Rettungswageneinsatz ausgelöst hatte. In einem aktuellen Interview spricht Uschi Glas nun über die Erziehung ihrer Kinder. Gewissensbisse deuten sich an.

Uschi Glas über Erziehung: "Vielleicht war ich zu weich"

Als Promi-Kind hat man es nicht immer einfach. Das weiß wohl auch Uschi Glas, die ihre Bekanntheit lange vor ihrem Nachwuchs geheim gehalten hat. In der RTL-Sendung "Exclusiv – Weekend" packt sie jetzt über ihre Rolle als Mutter und ihre Erziehung aus. "Vielleicht war ich auch manchmal zu weich. Oder ich konnte nicht strafen, ich mochte das nicht", so die 81-Jährige nachdenklich.

Uschi Glas ganz nachdenklich: Zeigt sie Reue?

Glas fiel es schwer, mit ihren Kindern streng zu sein. Womöglich wäre Glas in ihrer Erziehung gern konsequenter gewesen.

Uschi Glas äußert sich nachdenklich über die Erziehung ihrer Kinder.
Uschi Glas äußert sich nachdenklich über die Erziehung ihrer Kinder. © imago/Future Image

Jenny Elvers weiß: "Promi-Kinder haben Vorteile, aber auch Nachteile"

Dass man als Promi-Kind oft vor Schwierigkeiten stehen kann, ist auch Uschi Glas' Schauspielkollegin Jenny Elvers (53) bewusst. Die Blondine hat einen Sohn, der auf der Straße erkannt wird. "Promi-Kinder haben Vorteile, aber auch andere Nachteile als Kinder, die nicht in der Öffentlichkeit groß geworden sind. Sei es ein prominenter Name, der Türen öffnen kann, aber auch Türen schließen kann", erklärt die 53-Jährige im Interview.

Ihr Sohn Paul Jolig (24) konnte die Bekanntheit seiner Mutter nutzen, um selbst im TV stattzufinden. 2021 war er in der zweiten Staffel der Show "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Jenny Elvers und ihr Sohn Paul Jolig im November 2025.
Jenny Elvers und ihr Sohn Paul Jolig im November 2025. © imago/Future Image

Auch Uschi Glas' Sohn Ben Tewaag nahm bereits am RTL2-Format teil. Abgesehen davon ist der 49-Jährige als Filmproduzent oder auch als Sänger bekannt – er suchte demnach bewusst den Weg in die Öffentlichkeit.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 8 Minuten / Bewertung:

    Fast wie beim Neureuther: Kein Tag ohne Uschi in den Medien.
    Seit Wochen tingelt sie mit ihrem Büchlein durch sämtliche Talkshows plus BR-Abendschau.
    Vielleicht braucht sie dringend das Geld.
    Nachdem die Reklame für ihr Buch uninteressant wird, kommt wieder die Familie inkl. der gut erzogene erstgeborene Sohn dran. Gääähn.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.