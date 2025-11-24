Ihre Rolle als Mutter nahm Uschi Glas immer ernst. Jetzt spricht die Münchner Schauspielerin über die Erziehung ihrer drei Kinder und zeigt sich nachdenklich.

Für Uschi Glas (81) war neben der Schauspielerei die Rolle als Mutter stets sehr wichtig im Leben. Die Münchnerin hat drei Kinder, davon zwei Söhne. Ihr ältester Sohn Ben Tewaag (49) stand bereits des Öfteren im Konflikt mit dem Gesetz. Vor wenigen Tagen sorgte der 49-Jährige für Schlagzeilen, nachdem er angeblich einen Rettungswageneinsatz ausgelöst hatte. In einem aktuellen Interview spricht Uschi Glas nun über die Erziehung ihrer Kinder. Gewissensbisse deuten sich an.

Uschi Glas über Erziehung: "Vielleicht war ich zu weich"

Als Promi-Kind hat man es nicht immer einfach. Das weiß wohl auch Uschi Glas, die ihre Bekanntheit lange vor ihrem Nachwuchs geheim gehalten hat. In der RTL-Sendung " " packt sie jetzt über ihre Rolle als Mutter und ihre Erziehung aus. "Vielleicht war ich auch manchmal zu weich. Oder ich konnte nicht strafen, ich mochte das nicht", so die 81-Jährige nachdenklich.

Uschi Glas ganz nachdenklich: Zeigt sie Reue?

Glas fiel es schwer, mit ihren Kindern streng zu sein. Womöglich wäre Glas in ihrer Erziehung gern konsequenter gewesen.

Uschi Glas äußert sich nachdenklich über die Erziehung ihrer Kinder. © imago/Future Image

Jenny Elvers weiß: "Promi-Kinder haben Vorteile, aber auch Nachteile"

Dass man als Promi-Kind oft vor Schwierigkeiten stehen kann, ist auch Uschi Glas' Schauspielkollegin Jenny Elvers (53) bewusst. Die Blondine hat einen Sohn, der auf der Straße erkannt wird. "Promi-Kinder haben Vorteile, aber auch andere Nachteile als Kinder, die nicht in der Öffentlichkeit groß geworden sind. Sei es ein prominenter Name, der Türen öffnen kann, aber auch Türen schließen kann", erklärt die 53-Jährige im Interview.

Ihr Sohn Paul Jolig (24) konnte die Bekanntheit seiner Mutter nutzen, um selbst im TV stattzufinden. 2021 war er in der zweiten Staffel der Show "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Jenny Elvers und ihr Sohn Paul Jolig im November 2025. © imago/Future Image

Auch Uschi Glas' Sohn Ben Tewaag nahm bereits am RTL2-Format teil. Abgesehen davon ist der 49-Jährige als Filmproduzent oder auch als Sänger bekannt – er suchte demnach bewusst den Weg in die Öffentlichkeit.