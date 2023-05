Uschi Glas trauert um Peter Simonischek: "Ein Lieblingsmensch"

Uschi Glas hat sich von ihrem Kollegen Peter Simonischek rührend verabschiedet. In ihrer Würdigung bezeichnet sie den Schauspieler als einen "Lieblingsmensch".

Uschi Glas (79) hat rührende Abschiedsworte an ihren Kollegen und Freund Peter Simonischek (1946-2023) gefunden. Der Österreicher ist am 29. Mai in der Nacht auf den 30. Mai im Alter von 76 Jahren in Wien verstorben. "Als ich am Dienstag in Schweden aus dem Flugzeug stieg, erreichte mich die Nachricht von deinem Tod", berichtet Glas. "Es riss mir den Boden unter den Füßen weg." Sie sei einfach nur "sehr, sehr traurig, dass du gegangen bist. Weil ich weiß, wie sehr du das Leben und deine Lieben geliebt hast".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gemeinsamer Film

Bei den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Alles Glück dieser Erde" vor 20 Jahren seien die beiden als Kollegen gekommen und als Freunde gegangen, schreibt die Schauspielerin weiter. Wer mit Simonischek drehen durfte, wisse um die Besonderheit. Er habe mit Respekt und Warmherzigkeit den Menschen am Set ein Zuhause auf Zeit gegeben. "Wir verlieren mit dir einen bescheidenen Menschen. Weit mehr als den großartigen Schauspieler, der du mit deinen Werken bleibst. [...] Peter, du warst ein Lieblingsmensch", ergänzt sie. Der Schauspieler sei in seiner "Kunst ein Riese" gewesen und habe alles spielen können. "Wäre dir dafür noch ein bisschen mehr Zeit geblieben... Wir vermissen dich."

Seit 1999 gehörte Simonischek zum Ensemble des renommierten Wiener Burgtheaters, seit 2019 war er Ehrenmitglied. Von 2002 bis 2009 verkörperte er den Jedermann bei den Salzburger Festspielen. International bekannt wurde er durch die Titelrolle in Maren Ades (46) Oscar-nominiertem Spielfilm "Toni Erdmann" (2016).