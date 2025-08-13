Uschi Glas spricht über "Tief" im Leben: "Es war ein Schock"

Uschi Glas war 21 Jahre mit ihrem ersten Ehemann verheiratet, als die Beziehung in die Brüche ging. Nun spricht sie über den großen Herzschmerz von damals – und verrät, was ihr letztendlich bei der Überwindung geholfen hat.

Uschi Glas (81) steht seit vielen Jahren vor der Kamera: Im Jahr 1968 erlebte sie ihren großen Durchbruch mit der Filmkomödie "Zur Sache, Schätzchen". Privat wagte sie zweimal einen wichtigen Schritt und trat vor den Traualtar. Nun spricht sie ganz offen über ihre erste Scheidung – und verrät ungeschönt, wie sehr ihr der Herzschmerz damals wirklich zusetzte.

Uschi Glas über Scheidung: "Es war ein Schock für mich"

1981 ging Uschi Glas den Bund fürs Leben mit dem Filmproduzenten Bernd Teewag (76) ein. Das Paar bekam drei gemeinsame Kinder und führte lange eine Vorzeigeehe. 2001 wurde dann jedoch ein großer Skandal publik: Teewag hatte seine Frau mit einer Würstchenverkäuferin betrogen. Uschi Glas zog daraufhin schnell Konsequenzen – die Ehe wurde zwei Jahre später offiziell geschieden.

Im Interview mit "Freizeit Monat" kommt die Schauspielerin nun auf diese herausfordernde Zeit zu sprechen: "Ich war auch damals echt am Boden, es war ein Schock für mich." Doch Uschi Glas konnte glücklicherweise auf ein treues Umfeld zählen: "Aber dann haben mich Freundinnen da wieder rausgeholt aus dem Tief." Sie sollen damals zu ihr gesagt haben: "Jetzt ist Schluss, jetzt kommst du raus aus deinem Keller." Freundschaftliche Unterstützung, die wie Therapie für Uschi Glas wirkte.

Ca. 1994: Uschi Glas und ihr damaliger Ehemann Bernd Teewag. © imago/Spöttel Picture

Uschi Glas nach Herzschmerz: Schauspielerin heiratete 2005 erneut

Nachdem Uschi Glas diese große Enttäuschung überwunden hatte, gelang es ihr einige Zeit später, ihr Herz wieder zu öffnen. 2005 heiratete sie den Unternehmensberater Dieter Hermann, den sie bei einem Golfturnier kennengelernt hatte. Und mit diesem scheint es wohl hervorragend zu harmonieren.

Seit 2005 glücklich verheiratet: Uschi Glas und Dieter Hermann. © imago/Future Image

Bei der Bambi-Verleihung 2023 verriet Uschi Glas im Gespräch mit ProSieben nämlich, dass es zwischen den beiden kaum Streit gebe: "Das ist einfach sehr schön, wenn man sich verträgt." Und nach der großen Enttäuschung von damals ist der 81-Jährigen dieses Eheglück natürlich besonders zu gönnen.