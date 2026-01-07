Uschi Glas ist sicher: "Ohne Disziplin kriegst du's nicht auf die Reihe"

Uschi Glas findet: Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Im TV-Gespräch über Selbstbeherrschung und Arbeitsmoral wird der Ton schärfer. Glas möchte einiges klarstellen.

Als "Apanatschi" in "Winnetou" oder flotte "Barbara" in "Zur Sache, Schätzchen" begeisterte Uschi Glas (81) Generationen. Schon seit den 60er-Jahren steht die beliebte Münchnerin als Schauspielerin vor der Kamera. Doch um sich so lange in der harten Film-Branche halten zu können, braucht es nicht nur Spaß an der Sache. Disziplin sei der Schlüssel zum Erfolg, wie Uschi Glas klarstellt.

Uschi Glas: "Ohne Disziplin kriegst du's nicht auf die Reihe"

Die Schauspielerin gilt als äußerst diszipliniert. "Das wird oft als unsympathisch dargestellt", meint Moderatorin Barbara Stöckl (62) im Gespräch mit Uschi Glas. "Ist Disziplin in der Branche aber alternativlos, um gesund durchzukommen?", will die Österreicherin in der Talkshow " " von ihrem Promi-Gast wissen. Uschi Glas weiß: "Ja, absolut. Ich sag immer, Talent ist das eine, Talent gibt dir der liebe Gott, und das hast du halt. Aber wenn du keine Disziplin hast, kriegst du's in der Branche nicht auf die Reihe." Der Ton der Film-Ikone wird schärfer. Sie meint, als Schauspieler sei es wichtig, sich auf ein nicht immer einfaches Leben einzustellen.

Disziplin sei das A und O – auch im Schauspiel

"Wenn man dreht und in der Früh um 5 aufsteht, dann ist das halt so. Ob du müde bist und nicht, das ist ganz egal. Und dann setz ich mich ein und möchte meine Rolle, die ich zu spielen hab, so maximal machen wie nur möglich. Samt großem Respekt für mein Publikum", so Uschi Glas energisch. Für fehlende Disziplin im Schauspielberuf und im Leben generell scheint die 81-Jährige kein Verständnis zu haben.

Uschi Glas spielte in "Fack ju Göhte" die frustrierte Lehrerin "Ingrid Leimbach-Knorr". © imago/Future Image

"Ich brauch keinen Film machen, um meine Psyche zurechtzubiegen"

Ob sie die gewisse Selbstbeherrschung bei manchen Film-Kollegen vermisst? Das verrät Uschi Glas nicht. Doch die Schauspielerin stellt klar: "Ich brauch keinen Film machen, um meine Psyche zurechtzubiegen." Sie betont, dass im Schauspiel nicht der Darsteller im Fokus stehe. Es sei wichtig, den Zuschauern die perfekte Illusion zu bieten: "Ich möchte die Rolle, die ich spiele, mit Leidenschaft spielen. So, dass man mir glaubt, zum Beispiel als 'Ingrid Leimbach-Knorr'. Die arme Frau hätte mal lieber nicht Lehrerin werden sollen."

Eine Karriere im Filmgeschäft sei ein Job wie jeder andere. Disziplin und eine gesunde Arbeitsmoral sind auch im Schauspiel wichtige Grundpfeiler, ist sich Uschi Glas sicher.