Uschi Glas gibt privaten Einblick: Was die Familie spaltete

Uschi Glas und ihre Geschwister gerieten mit ihrem Vater aneinander. Schuld war ein US-Musiker, wie die Schauspielerin jetzt verrät.

An der Seite ihres Partners Dieter Hermann (74) führt Uschi Glas (81) ein harmonisches Leben in München. Doch so friedlich wie heute ging es privat bei der Schauspielerin nicht immer zu. Im Kindesalter kam es zwischen der Schauspielerin, ihren drei Geschwistern und Vater Christian (†82) zu Debatten wegen der Musik.

Uschi Glas über Vater: "Fand die Musik abartig"

Elvis Presley (†42) prägte die Musiklandschaft in den späten 50er-Jahren wie kein anderer. Uschi Glas (*1944) war damals Teenager. In der österreichischen Talkshow " " erinnert sich die Schauspielerin jetzt an ihre jungen Jahre und den Einfluss von Elvis Presley: "Ich war die Jüngste zu Hause und mein Bruder war ein großer Elvis-Fan. Da haben wir natürlich auch immer alle mitgesungen." Nur einem schien der King of Rock'n'Roll überhaupt nicht zu gefallen: "Mein Vater [...] fand die Musik natürlich abartig." Glas meint: "Damals war das immer alles so erzkonservativ."

Elvis Presley, die Stimme der Jugend

Presley galt vor allem zu Beginn seiner Karriere als die Stimme der Jugend. Erwachsene empfanden seine Musik und sein Auftreten als unsittlich und obszön. Deshalb stänkerte auch Uschi Glas' Vater gegen den US-Amerikaner. Viele Erwachsene störten sich damals an Elvis Presley, während ihn die Jugend vergötterte und dadurch rebellierte.

Elvis Presley galt in den 50er-Jahren als die Stimme der Jugend. Auch Uschi Glas war vom Sänger und seiner Musik begeistert. © imago/Everett Collection

Kein Verständnis von Vater Christian (†): "Wie kann man sich so etwas anhören?"

"Wie kann man so etwas anhören?", habe sich Christian Glas gefragt, wie seine Tochter verrät. "'In the Ghetto' und 'Jailhouse Rock', es waren für ihn Welten. Mein Vater hat mit dem allem nichts anfangen können. Aber wir", so die Schauspielerin über sich und ihre Geschwister. Ein verschmitztes Lächeln huscht Glas im österreichischen Fernsehen übers Gesicht.

Dunkle Vergangenheit von Uschi Glas' Vater

Uschi Glas erwähnte des Öfteren, dass sie ihren Vater meist sehr wohlwollend erlebte. Doch vor wenigen Monaten habe die Schauspielerin Nachforschungen betrieben und herausgefunden, dass ihr Vater mit 18 Jahren in die NSDAP eingetreten ist. Das war Uschi Glas acht Jahrzehnte nicht bewusst. "Jetzt war ich mit einer Wahrheit konfrontiert, die wirklich weh tat. Aber man kann sich die Wahrheit nicht immer aussuchen", schilderte sie im Interview mit der AZ.

Uschi Glas setzt sich vehement gegen Antisemitismus ein. Immer wieder geht die 81-Jährige als Aktivistin in München auf die Straßen.