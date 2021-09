Uschi Glas: "Alte Frauen werden diskriminiert"

In einem Interview findet Schauspielerin Uschi Glas sehr offene Worte zum Thema Altersdiskriminierung von Frauen in der Filmbranche.

Uschi Glas bemängelt in einem Interview das Rollenangebot für Frauen höheren Alters.

In der aktuellen Folge des "Karriere-Coach-TV"-Videocast stand Uschi Glas der Moderatorin Fanny Rosenberg Rede und Antwort. Dabei wurde auch ein ernstes Thema angesprochen: Die Altersdiskriminierung von Schauspielerinnen.

Uschi Glas: "Älterwerden als Manko"

"Es ist schade, dass man Frauen nicht höher schätzt und sie in zunehmendem Alter nicht mehr Rollen bekommen", kritisiert Glas. Männer ihres Alters hätten viel mehr Chancen auf Engagements. "Ich finde es bedenklich, dass man das Älterwerden der Frau als Manko anschaut. Das ist diskriminierend und unerträglich."

Weiter führt sie an: "Wieso soll ich nicht eine Oma spielen können oder eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die zum Beispiel an die Jungen abgibt und im Hintergrund immer noch rumwurschtelt und sich einmischt?" Glas spielt damit offensichtlich auf die vielen Rollen an, die selten für Schauspielerinnen, sehr häufig jedoch für Schauspieler existieren.